Lendavski Eifflov stolp

Maria bo še prišla. Nič čudnega.

Pred šestimi leti so v Lendavi odprli najvišji razgledni stolp v Sloveniji Vinarium, in postal je prava turistična uspešnica, saj ga je obiskalo že dobrega pol milijona ljudi. Ti so prišli z vseh strani neba, s severa in juga, z zahoda in vzhoda – tako kot seže pogled s tega 53 metrov in pol visokega stolpa.Njegova polmilijonta obiskovalka je postalav nedeljo, 26. septembra,, Rusinja, ki živi v Ljubljani. Na manjši slovesnosti so ji izročili nagrado, in sicer vikend paket v razpršenem hotelu Vinarium s kulturnim in kulinaričnim razvajanjem v Lendavi. Nadvse dober dodaten razlog, da se Maria, ki je bila nad obiskom Vinariuma tako ali tako navdušena, spet vrne.Lendavska zgodba o uspehu je glavni spodbujevalec turističnega razvoja v lokalni skupnosti in stičišče ter prizorišče različnih dogodkov in aktivnosti, ki omogoča tudi širitev ponudbe in dejavnosti. »Ob vseh naravnih danostih in skozi zgodovino ustvarjenih kulturno-zgodovinskih vrednosti pa v Lendavi ne pozabljamo investicije in posodobitve: 500-metrski zipline bo na drugi strani slikovitih Lendavskih goric dopolnjevala gondola, ki prek projekta Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium uresničuje naše geslo Občina zelene prihodnosti in visoke kakovosti bivanja.Tak prevoz bo namreč razbremenil cestni promet, zmanjšal onesnaženost okolja, omogočal bo varno kolesarjenje, sprehode brez bojazni srečanja s številnimi avtomobili ali avtobusi. Ob tem imamo ob vznožju stolpa v načrtu še restavracijo z vinoteko odličnih lendavskih vin, širimo bazen ponudnikov prenočitev v številnih zidanicah, ki postajajo del družine razpršenega hotela, ki smo ga odprli leta 2019 in velja za še eno zgodbo o uspehu,« napoveduje župan občine Lendava»Danes si ne moremo predstavljati Pariza brez Eifflovega stolpa, in pri vas bo enako. Že ko pomislimo na Lendavo, pomislimo na vaš stolp. Prepričan sem, da boste z vsemi načrti, ki jih še imate, zgodbo peljali naprej, naše ministrstvo pa bo vaš dobri sogovornik,« je v slavnostnem nagovoru dejal državni sekretar ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijoTuristična zveza Lendava je v okviru praznovanja jubileja za vse obiskovalce pripravila pokušino bograča, vinarji Evropskega reda vitezov vina, ki imajo svoj sedež prav v stolpu, pa so pripravili degustacijo vin ožjega območja Lendave.