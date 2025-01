Ob prevzemu vodstva sem si oddahnila in prepustila veselju

Slovenska junakinja Kranjske Gore 2024 je z najvišjo uvrstitvijo med našimi smučarkami, 7. mestom v nedeljskem slalomu, Andreja Slokar. Ajdovka je potrdila napovedi, da se približuje ravni, ki jo je dosegla pred poškodbo, torej v tisti olimpijski zimi 2021/22. Takrat je bila v najožji svetovni eliti slalomistk, zdaj je z najboljšim osebnim dosežkom doslej v tej sezoni potrdila vzpenjajočo se tekmovalno formo. Po umirjeni analizi tekme si je v Kranjski Gori vzela čas za pogovor z domačimi poročevalci.

Andreja, koliko kamna se vam je po razpletu te nedeljske tekme odvalilo od srca, potem ko vam v soboto ni šlo po željah?

»Ogromno! Nisem imela dobrega občutka glede smučanja, ko sem prišla v cilj, sem najprej zaznala tišino, ko pa se je ob mojem imenu na zaslonu narisala zelena barva za prevzem vodstva, sem si močno oddahnila in prepustila veselju.«

Prepletali so se dobri in slabi odseki?

»Moram se v prihodnje še bolj zbrati. Ko se mi pripeti napaka, se morda ne vrnem takoj v želeno linijo smučanja, se pa veselim, da sem potem vedno znova hitra v ciljni strmini. Že to je v primerjavi s prejšnjo sezono zame izjemen korak navzgor.«

Kako sicer gledate na to podkorensko progo?

»Ko sem stala nad njo in jo gledala z vrha, sem si dejala, da je to razgibana postavitev, kot tudi sam teren. Veliko je sprememb ritma, to mi je prav všeč. Tu je res užitek smučati, prav hvaležna sem tistim, ki so pripravili to tekmo. Zato sem tudi pristopila drugi progi bolj sproščeno kot prvi, ker sem se že dopoldan prepričala, da so razmere za tekmo res lepe.«

Kaj pa same primerjave med prizorišči, nazadnje ste denimo pred prihodom v Kranjsko Goro tekmovali na Semmeringu?

»Kranjskogorsko prizorišče mi je dejansko zaradi te razgibanosti terena bolj všeč. Uživam na zadnji strmini, ki ji kar ni konca. Pa še domača tekma je in se že zato tu dobro počutim.«

Slovenske smučarke so uživale v glasni podpori občinstva. FOTO: Blaž Samec

Toliko privržencev kot prav na tem nedeljskem slalomu na prizorišču niste imeli še nikoli.

»Moram priznati, da so to res lepi občutki. Že ko sem prišla v startno hišico in slišala iz ust uradnega napovedovalca moje ime, je bilo to zame znamenje, da se tu res nekaj posebnega dogaja. To je lepa, lepa spodbuda.«

Kakšni bodo vaši naslednji dnevi, sledi prost prvi novoletni ponedeljek?

»Niti ne bo prost, ker bo pač namenjen vožnji na trening v Italijo. Na Kronplatzu se bom v prvi polovici novega tedna pripravljala za nadaljevanje sezone. Sledil bo odhod na tekmo evropskega pokala in od tod neposredno selitev na nočni slalom v Flachau (14. t. m., o. p.). V bistvu bo ves januar naporen. Želim si pa veliko tekmovati in napredovati. Le to je pot do gradnje samozavesti, ki je v prejšnji sezoni še ni bilo dovolj, pred tisto poškodbo kolena pa sem jo občutila.«

Kako gledate na drugo zaporedno zmago hrvaške čudežne deklice Zrinke Ljutić?

»Vesela sem za njo, poznam jo že več let. Prav njen primer nazorno razkriva, kako te lahko sprosti ena zmaga in botruje dobremu smučanju v nizu.«

Kaj pa druge tekmice, boj za stopničke je oster?

»Sicer manjkata dve vrhunski smučarki, Petra Vlhova, za katero nismo pričakovali tako dolge odsotnosti, ter Mikaela Shiffrin, ki je vsaj občasno v zadnjem letu ali dveh pokazala, da le ni robot ... Veliko deklet pa dobro smuča, zanimivo bo še v prihajajočih tednih.«