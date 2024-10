Najučinkovitejši najstnik

Prvenstvene nogometne bitke so razburljive tudi v spodnjem delu lestvice. Minuli konec tedna je lokalni derbi potrdil veliko krizo Domžalčanov, sosedje iz Radomelj so jim pripravili učno uro, v kateri je poleg strelca dveh golov Nina Kukovca v ospredje stopil tudi najstnik (roj. 27. maja 2005) Matej Malenšek. Dosegel je že tretji gol v sezoni in je najboljši strelec med najstniki.

Matej je poseben fant. Prihaja iz hrvaškega dela Bele krajine, iz naselja Spahići na drugi strani Kolpe. »V osnovno šolo sem hodil v Vinico in sem odraščal v Sloveniji,« je povedal zdaj eden od velikih adutov Radomljanov. Kar dobro oko so imeli v klubu, odkrili in pripeljali so ga iz črnomaljske Bele krajine.

»Glavni krivec za mojo nogometno pot je bil moj sošolec iz osnovne šole Gal Kavšek. Ker je on treniral pri Beli krajini, me je zvabil tja. Pri Radomljah sem že tri leta, prišel sem pozimi leta 2021. Počutim se odlično, Radomlje so klub, ki daje priložnost mladim, zaradi tega je zanimiv,« je Matej že skoraj staroselec. Dobro, ali kar odlično igralsko napreduje krilni napadalec, ki je bil tudi slovenski reprezentant do 19 let, ko je bil selektor Tonči Žlogar. V predsedniku kluba Matjažu Marinšku ima tudi »dobrega strica«, pravijo klubski viri. Zaradi tega mu je najbrž veliko lažje, a ključno je, da po igralskem profilu »winger« tudi na igrišču izkazuje nadarjenost.

Glavni krivec za mojo nogometno pot je bil moj sošolec iz osnovne šole Gal Kavšek.

»Morda bi moral biti še bolj napadalen, nevaren in neposreden. Sicer sem hiter, gibljiv in trmast. Rad imam, kadar preigravam z lažnimi 'fintami',« se je igralsko opisal nogometaš, ki je igral že 25 tekem v 1. SNL in dosegel pet golov. Prva dva kar najboljšima, Celju in Olimpiji. Letos je na seznam dodal še Maribor. Zaradi njegovega gola so vijolični izgubili dve točki (1:1), kdo ve, morda bi bil Ante Šimundža še vedno trener, če ne bi zadel.

Točk in golov bi lahko bilo še več

Radomljani so v dosedanjem delu sezone iztržili veliko točk, imajo le tri zmage manj od vodilne Olimpije.

»Po zmagi v lokalnem derbiju smo v ugodnem položaju, toda še vedno bi lahko bili mesto ali dve višje,« še ni povsem zadovoljen s točkovnim izplenom Matej, ki ima močno podporo družine. Mati Eleonora, oče Danijel in mlajša sestra Lana redko izpustijo tekmo, prav nobene pa v tej sezoni še ni zamudila njegova srčna izbranka, Porečanka Lenny.

»Predstavil mi jo je soigralec Stjepan Davidović,« je razkril še enega nadarjenega rojaka iz Poreča, ki v v Radomljah brusi svoje nogometno znanje. S prihodnostjo si Matej še ne beli las, osredotočen je izključno na sedanjost in dobro ve, da je pot do uveljavitve mukotrpna. Mladost je njegova prednost, saj sodi v kategorijo domačih igralcev, ki jih najboljši slovenski klubi potrebujejo in iščejo. Ko bo dopolnil dvajset let, bo tudi že imel zajetno prvoligaško kilometrino v 1. SNL, v kateri je debitiral pod vodstvom Nermina Bašića, pod taktirko Oliverja Bogatinova pa utrdil v prvem moštvu.