Goran Dragić ni maral matematike, z angleščino ni bilo problemov

»Moji spomini na Šolski center Novo mesto so zelo lepi. Nisem sicer preživel veliko časa v šoli, a ta, ki sem ga, mi bo ostal v lepem spominu, predvsem zaradi prijaznih profesorjev. Najraje sem imel angleščino, ker jo dobro govorim in se mi je bilo treba najmanj učiti. Največ težav mi je zagotovo povzročala matematika,« se 36-letni zvezdnik NBA Goran Dragić ozre na obdobje, ko je tam uspešno končal srednjo šolo, štiriletni program logistike.

V veliko pomoč mu je bil tedanji in še sedanji profesor Ivica Tomić: »Profesor Ivica Tomić je kralj. Res je najboljši profesor, kar sem jih kdaj imel. Najbolj sta mi všeč njegova komunikacija in odnos, ki ga ima do učencev.«

Tam je srednjo gradbeno šolo končal tudi Matjaž Smodiš, še en as izpod košev, ki je danes v poslovnih vodah. Ob nedavnem koncu šolskega leta sta se oba košarkarja vrnila v šolo njune mladosti in odprla obnovljeni košarkarski igrišči.

Odprtja se je udeležil tudi domači župan Gregor Macedoni. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Dolenjska je tako dobila prvi t. i. pametni košarkarski igrišči. To je sicer tretje tovrstno igrišče v Sloveniji, s katerim želijo pritegniti mlade pa tudi starejše, da še več prostega časa aktivno preživijo zunaj. »Vedeli smo, da ta igrišča niso bila obnovljena že skoraj 40 let. Lotili smo se projekta, k sodelovanju smo povabili dva naša nekdanja odlična dijaka Gorana Dragića in Matjaža Smodiša, svoje je dodala Mestna občina Novo mesto. Veseli smo in ponosni, da smo igrišči lahko poimenovali po dveh velikanih svetovne košarke,« je povedal direktor ŠC Novo mesto Matej Forjan in poudaril, da bo ta projekt naslednjih 50 let pripomogel k višji kakovosti življenja na tem koncu dolenjske prestolnice.

»Goran in Matjaž sta zlata fanta in krasna človeka. Poimenovanje igrišč po njiju si zaslužita zaradi svojih človeških odlik, prijaznosti, vztrajnosti in empatičnega odnosa z izrazito izkazanim čutom do soljudi. Hkrati je to dokaz, da ŠC Novo mesto uspešno sodeluje z nekdanjimi dijaki,« je bil vidno ganjen profesor Ivica Tomić, vodja celotnega projekta.

Dragić pa svoje poslanstvo nadaljuje: po prenovljenem košarkarskem igrišču v ljubljanskem Tivoliju, mariborskem Taboru ter pred ŠC v Novem mestu s pomočjo sponzorjev svoje fundacije in občine Laško jutri odpira prenovljeno košarkarsko igrišče v Marija Gradcu. Tako se želi pokloniti tamkajšnji skupnosti, ki vsako leto z odprtimi rokami sprejme njegov košarkarski kamp.

Igrišče bo namenjeno mladim. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda