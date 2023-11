Ekipa na sever, kapetanka v Beograd

Bolj malo svetlobe bodo imele slovenske rokometašice v naslednjih tednih na evropskem severu. V Stavangerju, kamor so pripotovale včeraj in kjer bodo jutri proti Islandiji odigrale prvo tekmo na svetovnem prvenstvu, bo dan trajal sedem ur. Če bodo napredovale v drugi del, bo v Trondheimu med sončnim vzhodom in zahodom minilo manj kot pet ur. A če bi jim uspelo ujeti vstopnico v olimpijske kvalifikacije, bi se jim obzorja v hipu zjasnila.

Slovenke bodo skupno osmič in četrtič zapored zaigrale na mundialu, najboljša uvrstitev doslej je bilo osmo mesto leta 2003 na Hrvaškem. Ponovitev dosežka bi bržčas pomenila, da bo reprezentanca Dragana Adžića ena od 12, ki se bodo sredi aprila merile za nastop na OI v Parizu 2024.

Adžić je na Norveško odpeljal oslabljeno reprezentanco, v kateri ne bo glavnih organizatoric napada Nine Zulić in Elizabeth Omoregie, kapetanka Ana Gros je šla v Beograd na dodatne preglede in naj bi se pridružila kasneje, morda do sobotne tekme z Angolo.

Adžić je v Stavanger vzel 16 deklet od 20, poleg Grosove so doma ostale Elena Erceg, Dijana Đajić in Urša Zelnik. Najbolj izkušena reprezentantka je Barbara Lazović, ki je pod dekliškim priimkom Varlec debitirala že leta 2008 in odtlej z daljšim premorom zaradi sinovega rojstva vpisala 93 nastopov. Zato je toliko bolj presenetljiv podatek, da bo to zanjo pri 35 letih prvi nastop na SP.

»Vse je enkrat prvič,« se je pošalila Brežičanka, ki si od debija obeta lepo zgodbo. »Zaradi poškodb se ponavljamo kot stara plošča, ampak drži: treba je brez tistih, ki jih ni. Gremo s pozitivno miselnostjo, vemo, kaj so naši cilji. Na treningih smo vrzeli kar dobro pokrili, verjamem, da bomo tudi telesno zdržali. Priložnost za dober rezultat imamo in želimo jo izkoristiti,« je odločna levoroka strelka Lazovićeva.