Zmaji v Tivoliju dobijo krila

Teden dni lahko v košarki pomeni ogromno razliko. Pred točno sedmimi dnevi se je od klopi Cedevite Olimpije poslovil Simone Pianigiani, po odhodu Italijana ter prihodu Zorana Martića in vrnitvi Zorana Dragića v kader so Ljubljančani spet zadihali s polnimi pljuči. V Tivoliju so prikazali najboljšo predstavo sezone in s 96:86 na kolena spravili evroligaško Crveno zvezdo, ki v zadnjem obdobju igra v odlični formi.

Po več mesecih nezadovoljstva z režimom dela zdaj že bivšega trenerja Pianigianija so košarkarji Cedevite Olimpije v soboto igrali, kot da bi se jim odvalil kamen od srca. V polnem Tivoliju je Martić za začetek nove dobe ljubljanskega kolektiva pričakal Crveno zvezdo, ki je po dveh evroligaških zmagah proti Fenerbahčeju in na derbiju proti Partizanu v Ljubljano prišla utrujena, za nameček še v pričakovanju pravoslavnega božiča, in naletela na mino.

Martić je v kader vrnil »izobčenega« Zorana Dragića, ki je vnesel novo energijo v igro Olimpije, hram slovenske košarke je užival v najboljši obrambni predstavi ljubljanskega moštva in semafor je kazal +17 za Olimpijo.

Energija ključ do zmage

V drugem polčasu so Beograjčani ujeli ritem in začeli topiti naskok gostiteljev, ki se po zaslugi Jake Blažiča tokrat v končnici niso zmedli in vknjižili pomembno zmago. »Tekma je bila za nas velik izziv, Crvena zvezda ima naporen ritem v evroligi. Želel sem le, da igramo z več energije kot oni, saj je jasno, da je posamična kakovost na njihovi strani. S hitrimi menjavami smo med celotnim dvobojem držali visok ritem in na krilih te energije tudi zmagali,« je taktični načrt orisal Martić.

Po zmagi nad vodilno Crveno zvezdo je Olimpija na tretjem mestu v jadranski ligi, z enakim izkupičkom zmag in porazov (11:4) kot drugouvrščeni Partizan, ki je brez večjih težav v Beogradu odpravil novomeško Krko s 96:76.