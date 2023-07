V boj tudi Domžale in Maribor

Slovenski nogomet zastopajo v tej evropski sezoni štirje klubi – Olimpija odkrito meri na jesen v enem od Uefinih tekmovanj, Maribor, Domžale in Celje iščejo preboj v konferenčno ligo. Celjani bodo odprli ciklus v 2. kolu kvalifikacij s portugalsko Vitorio, Mariborčani (21.00) in Domžalčani (19.00) že v drevišnjem 1. krogu, spremljali bomo dvakratni slovensko-malteški dvoboj. Imperativ Slovencev je napredovanje v 2. krog.

Mariborčani so bili spomladi boljši kot lansko jesen, ko so zapravili realne možnosti za naslov prvaka, dobro formo so podaljšali tudi v poletje. V štirih prijateljskih tekmah so ostali neporaženi – premagali so Makedonijo in nazadnje Varaždin s 6:2 (Jakupović 3, Brnić 2, Urata) –, pričakujejo skalp malteške Birkirkare, s katerim bi si v 2. kolu kvalifikacij (27. 7. in 3. 8.) zagotovili premagljivega tekmeca, luksemburški Differdange.

»Zadnja visoka zmaga proti Varaždinu nas ne bo zavedla, saj smo igrali nepričakovano učinkovito za začetno obdobje v sezoni,« je ocenil mariborski trener Damir Krznar. Hrvat je izgubil Žana Vipotnika, ki je odšel v Bordeaux, proti Varaždinu sta začela v napadu Arnel Jakupović in novinec Hillal Soudani, 35-letni veteran, eden najboljših alžirskih napadalcev v tem stoletju. Krznar je nato poslal v ogenj Josipa Iličića in novinca Marka Kolarja (28), rojaka, ki je nazadnje igral za Wislo Plock. Če odmislimo japonskega levega beka Itsukija Urato, so igrali v generalki nosilci mariborske igre iz drugega dela sezone 1. SNL (Antolin, Repas, Brnić, Milec, Laušić, Božić …).

Splača se preživeti najmanj dve kvalifikacijski siti. Prvo prinaša 250.000 evrov, vsako naslednje po 200.000, s konferenčno ligo je težko zaslužiti manj kot 5 milijonov Uefinih evrov. Tega se zavedajo tudi Domžalčani. Moštvo trenerja Simona Rožmana želi igrati v visokem ritmu, zato stavi na mladost. Kljub skromnemu izkupičku na pripravah – zmaga z Rijeko, porazi proti Lokomotivi, Varaždinu in Sarajevu ter nazadnje remi z Dekani – želijo tekmovati tudi avgusta. Balzan na trgu velja pol manj (5:2,5 v milijonih €).

»Težko je uigrati močno ekipo v štirih tednih, sestavljali smo jo že spomladi. Fantje ne premorejo izkušenj z Evropo, zato jim moramo pomagati. Osredotočili smo se nase, saj so Maltežani spremenili ekipo,« je napovedal Rožman. Domžalčane bi v morebitnem 2. kolu čakal boljši iz para Vaduz vs. Neman Grodno (Belorusija).