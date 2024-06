Tretjemu spektaklu z Anglijo bo sledil četrti

Slovenci mrzlično odštevajo dneve do začetka novega tedna, ko bodo v Nemčiji igrali zanje zgodovinsko prvo tekmo osmine finala evropskega prvenstva. Ta dvoboj bo nagrada za opravljeno v rednem delu šampionata in tri remije z Dansko (1:1), Srbijo (1:1) ter Anglijo (0:0). Köln je bil prizorišče največjega nogometnega podviga v 33-letni zgodovini Slovenije. Naša nogometna reprezentanca je v največjem mestu v Porenju remizirala z mogočno Anglijo in se prvič do zdaj uvrstila v končnico evropskega prvenstva.

12.000 SLOVENSKIH NAVIJAČEV se je zbralo na tekmi z Anglijo v Kölnu.

Dvoboj 1,5 milijarde in 150 milijonov evrov vrednih izbranih vrst se je zasluženo končal »brez« zmagovalca, saj Angleži niso prevladovali tako močno, kot bi pričakovali ob pogledu na njihova imena, toda največji zmagovalci večera so bili vendarle Slovenci. Na igrišču so ustavili zvezdnike najbogatejših klubov na svetu, dobrih 12.000 njihovih rojakov na tribuni pa je večkrat preglasilo trikrat večjo armado Otočanov.

Slovenski navijači so romali tudi na stadion v Köln. FOTO: Leon Vidic

V boj za vstopnice

Slovenci bodo lahko znova podprli reprezentanco že naslednji teden, petek bo dan za nakup vstopnic za tekmo reprezentance v osmini finala. Nakup vstopnic bo mogoč prek portala za vstopnice Uefe: https://www.uefa.com/tickets/. Vstopnice bodo na voljo po sistemu »prvi pride, prvi kupi« z vzpostavljeno čakalno vrsto. Skupaj bo na voljo 6000 vstopnic različnih kategorij. Najcenejše vstopnice »Fans first« bodo v prodaji za 50 evrov, najdražje v 1. kategoriji pa za 250 evrov. Cene za 2. in 3. kategorijo so 175 oziroma 85 evrov.

Anglija – Slovenija 0:0 Stadion Kölna, gledalcev 41.536, sodnik Clement Turpin (Francija). Anglija (4-2-3-1): Pickford 7; Walker 6, Stones 6, Guehi 5,5, Trippier 6 (od 84. Alexander Arnold –); Gallagher 5,5 (od 46. Mainoo 6,5), Rice 6,5; Saka 6 (od 71. Palmer 6), Bellingham 6, Foden 6 (od 90. Gordon –); Kane 6; selektor: Gareth Southgate 6; Slovenija (4-4-2): Oblak 8; Karničnik 7,5, Drkušić 8, Bijol 7,5, Janža 7 (od 91. Balkovec –); Stojanović 7, Elšnik 7,5, Gnezda Čerin 7, Mlakar 6,5 (od 86. Stanković –); Šporar 7,5 (od 86. Celar –), Šeško 6,5 (od 76. Iličić –); selektor: Matjaž Kek 8; drug izid skupine C: Danska – Srbija 0:0; končni vrstni red: Anglija 5, Danska in Slovenija po 3, Srbija 2.

»Veselim se naslednjega izziva. Malokdo je pričakoval, da se bo Slovenija iz močne skupine prebila v osmino finala. Resda smo pristali na tretjem mestu za Anglijo in Dansko, za slednjo predvsem po zaslugi dobljenega kartona več. Toda s svojimi igrami smo dokazali, da si zaslužimo biti na euru in v osmini finala. Mogoče smo imeli tudi malo sreče, ko smo v drugem delu svoja vrata branili pred našimi navijači, ki so nam vlili dodatno energijo, ko smo bili pod velikim pritiskom,« je povedal selektor Matjaž Kek.