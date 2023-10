Tigrice so se prigrizle do točke

Vsaka dobra kriminalka ima nepričakovan zaplet. Še bolje, če jih je več. Kot bi scenarij za tekmo med rokometašicami Krima Mercatorja in Vipers iz Kristiansanda spisala Agatha Christie, do konca ni bilo znano, kako se bo razpletlo.

Po prvem polčasu se je zdelo, da bo junakinja domača vratarka Barbara Arenhart, v drugem je sum padel na njeno kolegico Katrine Lunde in Anno Vjahirevo, na koncu pa je bila »razkrinkana« Jovanka Radičević. Pajdašinji je imela v Arenhartovi in Alji Varagić, končalo se je s 24:24 in veliko točko Ljubljančank proti evropskim prvakinjam.

Najboljša strelka v zgodovini lige prvakinj

Derbiju 5. kola v skupini B lige prvakinj je EHF namenila naziv tekma tedna in ta je upravičila pričakovanja. Krim je končal urok »gadinj« iz Norveške, ki so jim pred tem desetkrat zapored vzele mero. Po 40 minutah se je zdelo, da bo Krim drugič in prvič po letu 2016 premagal Kristiansand, saj je vodil z 19:13, Arenhartova pa je imela na računu že 13 obramb. Toda potem so tigrice padle v globoko brezno, kar 15 minut niso dosegle gola iz igre (Tamara Mavsar je zadela s s 7 metrov), gostje so v tem času ušle na 23:20 ...

15 obramb je zbrala vratarka Barbara Arenhart.

Urok 43-letne Lundejeve je premagala kdo drug kot najboljša strelka v zgodovini lige prvakinj Radičevićeva. Črnogorka je z levega krila v dveh minutah dosegla tri gole in Slovenke vrnila med žive. Njeno delo je kronala Varagićeva z zadnjim golom na tekmi, Arenhartova pa je preprečila, da bi Vipers potegnil daljšo, ko je ustavila strela Vjahireve in Jamine Roberts.

Že po petih tekmah od 14 je jasno, da Krim upravičeno meri na F4 v Bukarešti. Zdaj ima tri zmage, remi in tesen poraz v Ikastu, ki ima stoodstotni izkupiček. Ekipa Dragana Adžića se lahko bori za prvo ali drugo mesto v skupini, kar bi pomenilo, da bi se neposredno uvrstila v četrtfinale. V soboto bo v vlogi favorita, ko bo gostovala v Bukarešti.