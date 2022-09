Boj za bron: Brazilci že na začetku ne popuščajo 1:0* (V ŽIVO)

Slovenskim odbojkarjem na svetovnem prvenstvu ni uspel veliki met. V Katovicah so izgubili polfinalni obračun z Italijo, a še vedno lahko osvojijo zgodovinsko medaljo. V boju za bron se bodo danes merili še z eno veliko reprezentanco, brazilsko, ki ima v svojih vitrinah po tri zlata odličja z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev.

Brazilci, ki so polfinalni obračun proti gostiteljem Poljakom izgubili po ogorčenem boju z 2 : 3, bodo v tem obračunu favoriti, a Slovenci obljubljajo, da se ne bodo predali. Brazilija je sicer ekipa, ki že dolgo časa igra skupaj. Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih je izgubila v finalu, obakrat proti Poljski. Ima odličnega podajalca Bruna, glavna napadalca sta Lucarelli in Yoandy Leal. Zadnji, odbojkar Piacenze, je nekoč igral za kubansko reprezentanco, leta 2015 pa dobil brazilsko državljanstvo in začel igrati za Brazilijo. Med zvezdnike zagotovo sodita tudi korektor Wallace in bloker Lucas.

»Še vedno je v igri medalja, odnos in pristop bosta pomembna. A najbolj pomembno od vsega bo, da ne bomo preveč razočarani, da se hitro pomirimo in da se psihično dobro pripravimo na tekmo ter iz sebe iztisnemo še tisto, kar nam je ostalo in tekmo odigramo s pozitivno energijo,« je dejal slovenski selektor Gheorghe Cretu.