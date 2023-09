Slovenski nogometaši do pričakovane zmage, skočili so na prvo mesto v skupini

Slovenska nogometna reprezentanca je na šesti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 v San Marinu zmagala s 4:0 (2:0). Slovenska vrsta je v San Marinu nadaljevala stoodstotni niz z medsebojnih tekem z domačo vrsto in še sedmič slavila proti zadnjeuvrščeni zasedbi z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Slovenci so bili za kakovostni razred ali dva boljši tekmec in na videz s pol moči vpisali pričakovane točke.

Naslednji preizkušnji izbrance Matjaža Keka čakata oktobra, ko se bodo doma pomerili s Finsko in v gosteh s Severno Irsko. Po šestih krogih v skupini H s po 13 točkami vodijo Slovenci in Danci, ki so zmagali na Finskem, sledita Finska in Kazahstan s po 12, Severna Irska ima tri točke, San Marino pa je še brez.

Kako je potekala tekma?

Kot je Kek napovedal, je opravil nekaj menjav v začetni postavi. V osrčju obrambe je tokrat začel Miha Blažič (zaradi poškodbe je šel iz igre že v 12. minuti) namesto Davida Brekala, ki ga tokrat ni bilo v postavi, na desno stran obrambe se je vrnil Petar Stojanović, Žan Karničnik pa je začel na levi strani. V zvezni vrsti je tokrat priložnost dobil Sandi Lovrić, v napadu pa namesto Benjamina Šeška Žan Vipotnik.

Prvi strel so Slovenci sprožili v drugi minut, ko je z glavo poskusil Vipotnik, vendar domači vratar Elia Benedettini ni imel težav. Toda slovenski napadalec je že v četrti minuti uresničil željo slovenskega tabora, da hitro pride do zadetka, ko je po podaji Žana Karničnika z leve strani zadel iz bližine.

Pričakovano je sledil enosmeren promet v smer sanmarinskega gola in v 16. minuti se je domača mreža spet zatresla, ko je z leve strani iz bližine po novi Karničnikovi podaji zadel še Jan Mlakar za 2:0.

V 26. minuti bi z boljšim strelom lahko zadel tudi Andraž Šporar, a je žogo poslal v vratarja, sicer pa je igra potekala večinoma le na polovici domačih, ki so delovali precej nebogljeno, v sodniškem dodatku jih je spet ogrozil Mlakar s strelom z glavo, a je bil premalo natančen.

V uvodu drugega polčasa ni bilo nič drugače, Slovenija je prevladovala, dvakrat je v enem napadu moral posredovati domači vratar v 56. minuti po strelih Mlakarja in Adama Gnezde Čerina, v 58. pa je Lovrić s prostega strela zadel vratnico. Je bil pa slednji natančnejši v 61. minuti, ko je za 3:0 zadel z roba kazenskega prostora.

V 67. minuti je Karničnik dvema podajama dodal še zadetek, potem ko je iz bližine pod prečko pospravil odbito žogo po Šporarjevem strelu z glavo. Sedem minut pozneje je zadel še Gnezda Čerin, a je bil pred tem podajalec Luka Zahović v prepovedanem položaju.