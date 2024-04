Slovenke z zmago proti Italiji potrdile uvrstitev na EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je z zmago v zadnjem krogu kvalifikacij proti Italiji potrdila nastop na letošnjem evropskem prvenstvu. V dvorani na Kodeljevem v Ljubljani je namreč slavila s 35:21 (22:11).

Varovanke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića so ob današnji zmagi v četrtek slavile proti Latviji, a v povsem pomlajeni zasedbi, pred tem pa so zabeležile dve zmagi, proti Latviji doma in Italiji v gosteh, dvakrat pa so bile od Slovenk prepričljivo boljše Francozinje.

Slovenija je z osmimi točkami v skupini 4 zasedla drugo mesto za popolno Francijo (12 točk) ter si neposredno zagotovila deveto uvrstitev na EP, ki bo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji, Švici in na Madžarskem. Tretje mesto je pripadlo Italiji s štirimi točkami, Latvija je končala na dnu brez točk.

Na današnji zadnji tekmi je bila najboljša slovenska strelka Tamara Mavsar z osmimi goli, po šest pa sta jih prispevali še Ana Gros in Alja Varagić.

Slovensko izbrano vrsto naslednji teden čaka še pomembnejši preizkus, v Neu-Ulmu se bo namreč borila za prvo olimpijsko vozovnico v zgodovini. Od četrtka do nedelje bodo tekmice domačinke Nemke, Paragvajke in Črnogorke.