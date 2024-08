Nemci v prvem polčasu našim nasuli kar 23 golov

Slovenska moška rokometna reprezentanca je ob 14. uri v Parizu začela še zadnjo tekmo predtekmovanja olimpijskega turnirja. Z Nemci se merijo za prvo mesto v skupini A, a glede na to, da se bodo najverjetneje zmagovalci pomerili s favoriti turnirja - Francozi, je mogoče zaznati, da si zmage bolj želi Nemčija, saj so prvi polčas končali z veliko prednostjo. Rokometaši so na odmor šli z rezultatom 23:14.

Prvi del prvega polčasa je minil v slovenski premoči, naši rokometaši so imeli v 15. minuti tudi dva gola prednosti (10:8). V nadaljevanju se niso prav veliko naprezali in videti je bilo, da je prišlo do pravega razpada sistema. Nemci so našim nasuli kar 23 golov.

Po uvodnem porazu proti Španiji so Slovenci na olimpijskem turnirju zabeležili tri zaporedne zmage proti Hrvaški, Švedski in Japonski. S tem so si že pred zadnjim krogom skupinskega dela uvrstili v četrtfinale.

Naši bodo danes nastopili brez vratarja Klemna Ferlina in krožnega napadalca Mateja Gabra. Namesto njiju bosta priložnost dobila Urh Kastelic in Kristjan Horžen. Ferlin ima že dlje časa težave s kolenom, Gaber pa si je tik pred olimpijskimi nastopi poškodoval mečno mišico.