Sladke skrbi Slovencev

Odkar je v Gradcu končal vrhunsko igralsko kariero, eden najboljših slovenskih rokometašev doslej Aleš Pajovič že štiri leta vodi avstrijsko reprezentanco, s katero se bo Slovenija danes v Slovenj Gradcu (15.15) pomerila na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom. Pajo, kot ga kličejo, si ne dela utvar, da bo Avstrija v Nemčiji ponovila 8. mesto z domačega EP 2020, si pa obeta, da bo pokvarila načrte komu od favoritov.

Tudi Avstrijci so priprave začeli v torek. »Vesel sem, da sem po dolgem času spet na Rogli, kjer malce obujam spomine. Časa je malo, Slovenija je velik favorit, toda rezultat ne bo v ospredju. Osredotočeni smo na EP,« je povedal Pajovič.

Velik potencial

V štirih letih se je Avstrija pod njim spet vpisala na evropski rokometni zemljevid. »Osmo mesto je bila najboljša uvrstitev in maksimum te reprezentance. Takrat smo imeli tudi malo sreče z žrebom in igrali smo doma. Realno pa ne sodimo med najboljših 10 reprezentanc. Pozna se, da je avstrijska liga šibka. Ko pogledam, kje vse igrajo Španci, Hrvati in tudi Romuni, ki so v naši skupini, je razlika ogromna. Bazen je majhen, jaz imam na pripravah 17 igralcev, ker so to enostavno vsi, ki lahko igrajo na tej ravni,« je pojasnil Celjan, ki je zbral 181 nastopov in 697 golov za Slovenijo.

Ko igramo naš slovenski rokomet, lahko tudi veliko dosežemo.

Pri slednji je zgodba drugačna, samo trije od 21 rokometašev, ki so na pripravah v Celju, si kruh služijo doma. »Slovenija ima velik potencial. Zdaj malce boli izguba Blaža Janca, a zame je vseeno favorit za napredovanje iz skupine,« meni Pajovič, ki zelo dobro pozna kolega Uroša Zormana. Skupaj sta bila v reprezentanci ter pri Ciudadu Realu in Celju Pivovarni Laško.

»Uroša spremljam tako v reprezentanci kot v Trebnjem. Taktično je zelo dobro podkovan. Njegova težava je pomanjkanje časa za delo z reprezentanco. Všeč mi je, da fantje hočejo, da je to ekipa, ki se bori. Ko igramo slovenski rokomet, lahko tudi veliko dosežemo. Moramo pa biti realni. Ta čas Slovenija ni kandidatka za polfinale ali kolajno. Še zmeraj pa ima dobro ekipo, če bi šla z dvema točkama naprej, se lahko zgodi tudi presenečenje.«