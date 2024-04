Škandal v Našicah, slovenskemu rokometašu grozi dosmrtna izključitev iz rokometa! (VIDEO)

Tekma hrvaškega rokometnega prvenstva med Nexejem in Zagrebom je bila v nedeljo prekinjena v prvem polčasu pri vodstvu gostov s 16 9. Že od samega začetka je bilo srečanje polno napetosti, vse skupaj pa se je stopnjevalo ob koncu prvega polčasa, ko je nastala gneča ob zapisniški mizi. Domačini so protestirali, ker jim sodniki niso dosodili zadetka, ampak so dosodili sedemmetrovko.

V nekem trenutku je igralec Nexeja Marko Bezjak stekel proti klopi in se zaletel v delegata Anto Josića, ki je padel po tleh. Zdravniki so mu pomagali in ga prepeljali v bolnišnico, tekma je bila prekinjena. Že takrat je bilo jasno, da Nexe čaka huda kazen, dan kasneje pa je disciplinsko sodišče sprožilo postopek proti trenerju kluba Veselinu Vujoviću ter igralcema Bezjaku in Andražu Velkavrhu. Najvišja kazen grozi Bezjaku, od treh mesecev do popolne prepovedi igranja rokometa! Glede na to, da je star 37 let, bo morebitna kazen najverjetneje pomenila konec njegove kariere.

Sanje o naslovu so se razblinile

»V propozicijah jasno piše, da se tekma registrira z 10:0, da se ekipi, ki je povzročila prekinitev, odvzame točka in da se uvede disciplinski postopek. V tistem disciplinskem postopku je bilo nekaj vprašanj, saj vsa poročila funkcionarjev niso takoj na voljo v ponedeljek zjutraj. Bo pa igralec Nexeja Marko Bezjak zaradi napada na uradno osebo suspendiran. Lahko za tri, šest mesecev, lahko tudi za vse življenje,« je povedal vodja tekmovanja Ante Ančić.

Ali se bo prekinjena tekma nadaljevala ali se bo prepisala v korist Zagreba, še ni znano, a kakorkoli že bo, bo Nexe tudi v tej sezoni zelo verjetno Zagrebčanom gledal v hrbet. Sanje o naslovu so se razblinile v sekundi.