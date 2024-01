Saša Dončić postal športni direktor Košarkarske zveze Slovenije

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je predstavila novo okrepitev. Saša Dončić je postal športni direktor zveze, ki bo koordiniral komunikacijo med mladimi igralci ter vodstvom zveze oziroma selektorji različnih kategorij.

»Njegovo delo bo presegalo okvirje članske reprezentance. Saša Dončić bo tisti, ki bo usmerjal in spremljal mlade slovenske igralcev iz domače lige, ali tiste, ki igrajo na univerzah v ZDA, ter o njihovem napredku poročal vodstvu zveze. Mislim, da ne bi mogli najti boljše osebe za to delo, saj je bil Saša vrhunski igralec, reprezentant, trener, športni direktor in nenazadnje tudi predsednik kluba Ilirija,« je ob tem povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

Saša Dončić, ki slovensko košarko oziroma člansko reprezentanco natančno spremljala že odkar je zanjo prvič 2017 zaigral njegov sin Luka, pa je dejal: »Velika čast je postati del tako uspešne in dobro organizirane zveze. Moja primarna naloga je komunikacija z igralci iz tujine in strokovnim štabom reprezentance. Glede na to, da sem tudi zasebno precej v ZDA in da imam redne stike z mnogimi mladimi košarkarji, predvsem pa, da imam rad košarko, mi ni bilo težko sprejeti novega izziva v življenju.«

Aktivnosti v februarju

Novinarsko konferenco ob imenovanju novega športnega direktorja je KZS izkoristila še za predstavitev aktivnosti v februarju. Glavna sta zaključni turnirji pokalnih tekmovanj na Kodeljevem sredi meseca in prvi dve tekmi kvalifikacij za EP 2025 proti Ukrajini in Izraelu v Kopru.

Prvič doslej bodo v enem dnevu znani vsi zmagovalci pokalnih tekmovanj, 15. februarja bosta namreč v Ljubljani finala obeh mini pokalov, finale za ženske ter ob koncu še tekma za naslov v pokalu Spar.

Ker se bo moška članska reprezentanca pod vodstvom Aleksandra Sekulića v Portorožu zbrala že 18. februarja, bodo zaključni boji v pokalih potekali v četrtek in petek, 14. in 15. februarja.

Slovenija bo hkrati prvič ob tekmi v kvalifikacijah igrala doma. V dvorani Bonifika se bo 22. februarja pomerila z Ukrajino, tri dni pozneje pa z Izraelom. Obe tekmi bosta ob 18. uri. V naši kvalifikacijski skupini je še Portugalska, na EP 2025, ki bo na Cipru, Finskem, Poljskem in v Latviji, pa se bodo uvrstile prve tri ekipe.

Vstopnice za Koper so že v prodaji. Cena za posamezno tekmo v predprodaji je 20 evrov, na dan tekme 25 evrov, možen pa je nakup paketa vstopnic za obe tekmi po 30 evrov. Ob predložitvi kode KZS74, ki se nanaša na 74. rojstni dan košarkarske zveze, imajo navijači do vključno 19. januarja 20-odstotni popust.