Primož Roglič bi že skočil v rdečo majico

Wout van Aert (Visma Lease a Bike) je eden od velikih osmoljencev kolesarske sezone 2024, v kateri se mu je svet na glavo postavil s padcem na marčni dirki okrog Flandrije. Tudi vrnitev po hudih poškodbah ni bila najbolj posrečena za zvezdnika njegovega kova, saj so se mu zmage vztrajno izmikale, čeprav je nizal visoke uvrstitve. Zadoščenje je dočakal v 3. etapi Vuelte, ki jo je dobil v majici vodilnega. Te pa ne namerava nositi prav dolgo, na vrsti je prva gorska etapa, pred katero se rdeča oprava nasmiha Primožu Rogliču (Red Bull Bora Hansgrohe).

Van Aert je februarja sezono odprl z etapnim uspehom na dirki po Algarveju, najboljši je bil tudi na enodnevni dirki Kuurne–Bruselj–Kuurne, nato pa je 27. marca prišla dirka okrog Flandrije, generalka za precej pomembnejšo dirko po Flandriji, na kateri je pri veliki hitrosti pristal na tleh ter si zlomil ključnico, sedem reber in prsnico.

Vrhunec sezone severnih klasik je splaval po vodi, prav tako krstni nastop na Giru. Namesto v Italijo je van Aert šel na Tour, na katerem je v zadnjih letih pobiral etapne zmage in spotoma svojemu kapetanu Jonasu Vingegaardu pomagal do dveh rumenih majic v Parizu. A tokrat francoska misija ni bila tako uspešna, Vingegaard je končal na 2. mestu za Tadejem Pogačarjem (UAE), njegov belgijski zvezdniški pomočnik pa je v bitkah za etapne zmage odnesel dve 2. ter po eno 3. in 4. mesto. Sledili so še bron v vožnji na čas na OI v Parizu, 3. mesto v uvodnem kronometru Vuelte ter 2. mesto v sprinterskem dvoboju s Kadenom Grovesom (Alpecin Deceuninck) v 2. etapi.

Vem, da bom stežka ubranil rdečo majico, v njej bi rad le še užival en dan.

Van Aert je uteho našel v rdeči majici, zadoščenje pa dočakal v revanši avstralskemu sprinterju. Ob zmagi je po dolgem času spet z rokami mahal, kot da bi poletel na krilih. »Zabave je na žalost konec, zdaj se bom prelevil v pomočnika Seppa Kussa in Ciana Uijtdebroeksa, ki sta naša aduta za vrh v skupnem seštevku. Že prva gorska etapa je izjemno zahtevna in vem, da bom stežka ubranil rdečo majico, v njej bi rad le še užival en dan,« je 29-letni as povedal o slovesu dirke po Španiji od Portugalske, gostiteljice petega starta na tujem.

Rogla pozna zadnji klanec

Prva domača etapa bo že poskrbela za selekcijo med kandidati za rdečo majico na cilju 8. septembra v Madridu. Na 170,4 km dolgi preizkušnji po vroči in odmaknjeni Estremaduri bo morala karavana premagati dobrih 3500 višinskih metrov. Najbolj zahteven bo ciljni vzpon na Pico Villuercas, s katerim ima Roglič že izkušnje.

Tu je bil leta 2021 Romain Bardet v 14. etapi najmočnejši v ubežni skupini z več kot desetimi minutami prednosti pred favoriti za končno zmago. Med njimi je Roglič v cilj prikolesaril 12 sekund pred Adamom Yatesom in 16 pred Kussom, ki je bil takrat še njegov pomočnik.

Slednja naj bi bila danes ob Joau Almeidi najnevarnejša tekmeca trikratnega šampiona Vuelte na 14,6 km dolgem vzponu s povprečnim naklonom 6,2 odstotka. Če mu bo šlo na njem tako dobro kot v preteklih letih na španskih klancih, bo tako kot van Aert dobil krila in oblekel rdečo majico.