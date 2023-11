Olimpija pred derbijem deluje v visokih obratih

Olimpiji je odleglo, zdaj je vprašanje le še naslednje: so po prvi evropski zmagi v konferenčni ligi (proti Klaksviku z 2:0, David Sualehe 85., Mustafa Nukić 88.) zeleno-beli ujeli zalet za peklenski finiš jesenskega dela v slovenskem prvenstvu, v katerem bodo ta konec tedna tekme 16. kroga? Vrhunec bosta nedeljska dvoboja: štajerski derbi bo v Ljudskem vrtu, v Stožicah bodo gostovali Sobočani.

Domžale: Kalcer Radomlje – Rogaška (sobota, sodnik David Šmajc, 15.00): Zdi se, da bodo Radomljani v finišu sezone prevzeli vlogo Brava. Oziroma zgolj nadaljevali bodo že spomladi odlično poglavje. Pet tekem so že brez poraza, gostje so prav toliko tekem izgubili.

Konferenčna liga Olimpija bo v konferenčni ligi naslednjo tekmo, 30. t. m., znova gostiteljica. Gostoval bo Lille,ki je v Bratisalvi igral 1:1. Vrstni red: Lille 8, Slovan 7, Klaksvik 4, Olimpija 3.

Koper: Koper – Domžale (Asmir Sagrković, 17.30): Koprčani so blizu vrha. Ob spodrsljaju Celjanov v Mariboru bodo na vrhu, če bodo premagali Domžalčane, ki so v rezultatski krizi. Da, lahko se zalomi, saj bodo tudi gostje enkrat našli »iglo v senu« – zmago proti tekmecu, ki je pred njimi na lestvici. Zadnja ima že dolgo brado, v 1. krogu je v gosteh padla Mura.

Maribor: Maribor – Celje (nedelja, Mihael Antić, 15.00): Vijolični vedo, celjski »skalp« jih povsem vrača v šampionsko bitko. Poraz bo Anteju Šimundži dal zeleno luč za selekcijo po njegovi meri in denarnih zmožnostih. Razmerja so se obrnila, Celjani imajo zdaj na voljo več denarja. Imajo še za igralca ali dva igralsko prednost. To pa so podrobnosti, ki se lahko čez noč spremenijo. Ključno vprašanje pa je, ali lahko gostujoči trener Damir Krznar ob vrnitvi v Ljudski vrt naposled lahko popelje svoje moštvo do zmage v enem od derbijev?

Ljubljana: Olimpija – Mura (Matej Jug, 17.30): Z igralcem več ali manj, Olimpija je proti Klaksviku, ki je bil razen srčnosti daleč od evropske podobe, pokazala največ doslej pod taktirko Zorana Zeljkovića. Na voljo ima širok izbor igralcev, za po prvi domači zmagi v sezoni nekoliko bolj samozavestne Sobočane občutno preveč. Toda dvoboja ne bo odločala le kakovost posameznikov, prej svežina tistih, ki jih bo Zeljković izbral.