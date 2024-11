Oblak na Parku princev

Današnji drugi večer četrtega kola Uefine lige prvakov prinaša več zanimivih obračunov. Če gledamo število trofej, bo najbolj bogat med Bayernom in Benfico. Če gledamo tržno vrednost moštev, je najtežji med Interjem in Arsenalom. Če upoštevamo odmevnost, bržčas izstopa tisti med PSG in Atleticom z Janom Oblakom. Na beograjski Marakani se bosta sešla nekdanja evropska šampiona, Crvena zvezda bo gostila vročo Barcelono, katere moč naj bi preveril vsaj Timi Max Elšnik.

Bayern odločno »maršira« k naslovu nemškega prvaka, konec tedna je s 3:0 ugnal Union, toda v ligi prvakov se mu zatika. Čeprav je v prvem kolu kar z 9:2 razbil zagrebški Dinamo, je na skupni lestvici celo za njim. Izgubil je namreč tako pri Aston Villi kot nazadnje prepričljivo v Barceloni (1:4). Novega spodrsljaja si ne sme več privoščiti, če želi osvojiti enega od prvih osmih mest, ki neposredno vodijo v osmino finala.

50 GOLOV je na 15 tekmah la lige in lige prvakov dosegla Barcelona.

Ampak Benfica ni tekmica, ki bi jo lahko vzel zlahka, ima dve zmagi, med drugim je kar s 4:0 ugnala Atletico. Najbolj nevaren napadalec je Turek Kerem Aktürkoglu, ki je dosegel že tri gole, skupaj z Benjaminom Šeškom pa je s štirimi vodilni strelec v ligi narodov.

Luknjasta obramba Atletov

Tudi slednji si je obetal precej boljši štart v sezono. Le kdo bi si mislili, da bo imel po treh tekmah eno zmago in razliko v golih 3:8. Tisti, ki so v fantazijski ligi igrali »na ziher« in v vrata postavili slovenskega kapetana, so tokrat udarili mimo. Oblak je prinesel zgolj pet točk. Tudi nazadnje se obramba Atletov ni izkazala, Lille je na Metropolitanu slavil zmago s 3:1.

Zasedba Diega Simeoneja si je povrnila nekaj načete samozavesti, ko je v nedeljo doma ugnala šibki Las Palmas z 2:0, toda hitro jo lahko zapravi, če bo v Parizu nadaljevala z evropsko formo. Tudi PSG še zdaleč ne blesti v ligi prvakov, ima le točko več od tekmeca. Zanimivo, PSG in Atletico se še nikdar nista srečala, sta pa stara znanca trenerja Luis Enrique in Simeone, ki sta se pomerila štirinajstkrat, kar devetkrat pa je bil boljši Španec na francoski klopi. Parižani, ki so v nekaj letih izgubili ase, kot so Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe, lahko optimizem črpajo z večnega derbija z Marseillom, ki so ga dobili s 3:0, nazadnje so z 1:0 ugnali še Lens in so prepričljivo vodilni v ligue 1.

Današnji pari Ob 18.45: Club Brugge – Aston Villa, Šahtar Donjeck – Young Boys; ob 21.00: Bayern – Benfica, Feyenoord – Salzburg, Crvena zvezda – Barcelona, Inter – Arsenal, PSG – Atletico, Sparta – Brest, Stuttgart – Atalanta.

Colchoneros, ki se lahko zanašajo na odlično formo Antoina Griezmanna, so doslej samo enkrat izgubili tri evropske tekme zapored in se bodo želeli izogniti ponovitvi tega scenarija. Potrpežljivi bodo morali biti vseh 90 minut, saj je PSG kar 12 od zadnjih 14 golov v LP dosegel v drugem polčasu, nazadnje Achraf Hakimi v 55. minuti za 1:1 proti PSV.

Arsenal na prelomnici

Kot omenjeno, bo največ denarja na zelenici San Sira. Inter (vrednost moštva 677 mio €) in Arsenal (1,17 mrd €) sta zelo spodbudno začela sezono, imata po sedem točk in držita mesti, ki bi ju zadovoljili po osmih kolih. Če bi bila tekma pred tremi tedni, bi lahko za favorita označili topničarje. Toda njihove temelje sta zamajala dva poraza brez izstreljenega naboja (Bournemouth 0:2, Newcastle 0:1), še bolj ponedeljkova novica, da klub zapušča vplivni športni direktor Edu, zaupnik in zaveznik trenerja Mikela Artete. Slednji bo lahko računal na kapetana, Norvežana Martina Ødegaarda, toda v Milano ni odpotoval Declan Rice.

Timi Max Elšnik gosti Barcelono. FOTO: Dragan Tesić/Crvena zvezda

Spektakla ne gre pričakovati, Inter in Arsenal sploh še nista prejela zadetka, skupaj pa sta jih dosegla osem, Inter štiri proti Crveni zvezdi. Slednja je brez točk pribita na dno lestvice 36 klubov, razliko v golih ima 2:11 in ne obeta se ji nič dobrega proti ekipi Hansija Flicka, ki v zadnjem času melje vse pred seboj. V la ligi je na 12 tekmah zabila 40 golov, v LP na treh 10. Slovenski reprezentant Max Elšnik naj bi začel tekmo, Vanja Drkušić utegne vstopiti s klopi.