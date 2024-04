Nič več David proti Goljatu

Sinočnji uvod v tekme 29. kroga 1. SNL z lokalno bitko v Kidričevem, kjer je gostoval Maribor, bo danes dobil nadaljevanje v Rogaški Slatini, Domžalah in Murski Soboti, konec pa jutri v Spodnji Šiški. Ob bitki za obstanek je osrednje vprašanje naslednje: se bo šampionska dirka še bolj zapletla?

Rogaška Slatina: Rogaška – Olimpija sobota, (sodnik Matej Jug, 15): Kako so se razmerja sil v pol leta krepko spremenila, to ni več tekma Davida in Goljata, temveč kar derbi. Rogaška je spomladi velika in je že v Stožicah pošteno ponagajala zeleno-belim, ki jim manjkata domači dve točki. Slatinški trener Oskar Drobne je selekcioniral moštvo kot najboljši selektorji in našel posrečeno mešanico slovenskih in hrvaških fantov. V Bošnjaku Ajdinu Mulaliću pa našel še zadnji manjkajoči kamenček v mozaiku, ki bo Rogaško bržkone ohranil v prvoligaški družini. A Slatinčanom se nasmiha še največji »jack-pot«, čez noč so, glede na spomladanske igre, prvi favoriti za osvojitev pokalne lovorike. To bi pa bil zaključek in hollywoodska pravljica. Olimpijin trener Zoran Zeljković še ni povsem uglasil orkestra, v katerem še vedno ni razigranega strelca. Če bi ga imel, bi morda Celjani zdaj že igrali z močno tresočimi nogami. Domači ostrostrelec Patrik Mijić je za ljubljanske napadalce Harry Kane.

Olimpija je ob prvem gostovanju v Rogaški Slatini napolnila tribune in tudi danes bo pravi praznik. FOTO: Blaž Samec

Domžale: Kalcer Radomlje – Koper (Slavko Vinčić, 17.30): To je tekma, ki kaže slovensko nogometno zmedenost. Še v preteklem krogu je Oliver Bogatinov vodil Radomljane v Ljudskem vrtu, ta konec tedna jim bo s Koprom lahko zadal »drugoligaški udarec«. O tem, ali je vodstvo domačega kluba s predsednikom Matjažem Marinškom povleklo modro potezo, bo dal odgovor končni prvoligaški razplet. Ta je za Koprčane že znan, je slab. Ostali so brez Evrope in plačali davek za neumnost. Trenerske vajeti so dali v roke debitantu Aleksandru Radosavljeviću, za katerega bi bil v naravnem procesu trenerskega razvoja bolj primeren klub, ki deluje na manjših stresnih obratih.

Prva liga Telemach Celje 28 19 6 3 61:23 63 Olimpija 27 15 8 4 54:33 53 Maribor 27 13 7 7 47:29 46 Bravo 28 11 9 8 35:33 42 Koper 27 10 7 10 40:39 37 Mura 28 9 7 12 33:41 34 Domžale 27 9 2 16 38:47 29 Rogaška 28 8 5 15 28:48 29 Aluminij 28 7 5 16 28:53 26 Radomlje 28 6 6 16 24:42 24

Murska Sobota: Mura – Celje (Mateo Tozan, 20.15): V tednu dni so Sobočani vstali iz pekla in so na robu raja. Prenova moštva je s trenerjem Tončijem Žlogarjem dobila zalet, ki je lahko nevaren tudi za vodilne Celjane. Ti so ob obilici igralcev odvisni od trenerjeve srečne izbire enajsterice, naj si gre za udarno, ali pa za popravljeno med tekmo. Toda težko je verjeti, da bi se Celjanom ponovila tako nesrečna tekma, kot se jim je proti Kidričanom, ko so obstreljevali gostujoča vrata z vseh položajev in zadeli le dvakrat. A pozor, tudi Olimpija je izgubila dve točki v Fazaneriji, in takrat, ko je bila Mura še razglašena. Domača prenova je že navrgla dva, tri zanimive igralce, med katerimi, ne le zaradi 197 cm višine, izstopa 23-letni napadalec Robert Čakš. V navezi z Amadejem Marošo bi lahko Mura imela enega od najbolj vznemirljivih napadalnih dvojcev, če bo trener raje kot z enim napadalcem izbral postavitev z dvema.

Ljubljana: Bravo Kostel – Domžale (nedelja, Damjan Novarlič, 15): Kdo od dvojca Oražmov je domžalsko barko zapeljal v napačno smer, predsednik in oče Stane ali sin in športni direktor Matej? Neprimerna vodstvena piramida je najbrž posledica rezultatskega zdrsa, ki nakazuje, da se obdobje, ko so Domžalčani imeli eno od glavnih vlog v slovenskem klubskem nogometu počasi končuje. In da je v ospredju le še, kako »postrgati« čim več od tega, kar imajo vrednega in nadarjenega.