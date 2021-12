Mura na Bonifiki nagradila Maribor

Maribor je veliki zmagovalec zadnjega kroga jesenskega dela državnega nogometnega prvenstva. Najprej je v sobotnem derbiju v zadnjih sekundah Domžale premagal z golom Domžalčana Jana Repasa, jesenski naslov pa so jim podarili prvaki iz Murske Sobote, ki so na Bonifiki v zadnjih desetih minutah uprizorili velik zasuk od izida 0:1 do 2:1. A so Koprčani za uteho v peti minuti sodnikovega dodatka časa ujeli vsaj točko (2:2) v zares napetem, dopadljivem in dramatičnem derbiju pred slabimi 2000 navijači, a ta ni zadostovala za naslov jesenskega prvaka. Jeseni ni bilo vse najboljše ali najlepše, a je bil vsaj konec razburljiv. Napeto pa ni le na vrhu, temveč tudi na dnu, kjer bodo po prvem porazu proti Olimpiji in po prvi zmagi Tabora po 19. septembru (premagal je Celje) prezimili Radomljani. Mariborčani so se na vrh zavihteli po menjavi trenerja Simona Rožmana z Radovanom Karanovićem v 10. krogu. Nato so v enajstih tekmah osvojili kar 27 točk, izgubili le z Muro in dvakrat igrali neodločeno, proti Olimpiji in sobotnemu tekmecu, ki jim je jesen malce pokvaril z izločitvijo v pokalnem tekmovanju.

10 tekem je bil Tabor brez zmage,v soboto je končal niz sedmih porazov.

»To je bila nagrada za vse, kar so fantje naredili v mojem trenerskem obdobju. Želeli in dobili smo zmago, zaključili smo jesen, kot smo pričakovali. Pri Mariboru so zahteve najvišje in vedno mora biti na vrhu. Vesel sem, ker se je moštvo odzvalo na pravi način,« je kratko in jedrnato potegnil črto pod vendarle, bolj kot ne, uspešno jesen gasilec na trenerskem stolčku Radovan Karanović. A še ne ve, ali bo tudi spomladi nadaljeval, kar je začel. Sobotni finiš je bil izjemen. »Še posebno sem vesel za Jana Repasa,« je trener izpostavil velikega junaka v Ljudskem vrtu, ki je z atraktivnim golom pod prečko v 91. minuti sprožil izbruh veselja. Repas je bil blizu gola že med tekmo, enkrat je žoga po strelu s 14 m zletela tik ob vratnici, drugič mu je veselje preprečil eden od domžalskih branilcev. Trener je izbral pravega fanta, ki pri štiriindvajsetih letih in po neposrečeni (prehitri) avanturi v Franciji pri Caenu še čaka na igralski izbruh. Svoj sedmi mariborski gol je zabil po sedmih mesecih suše. Za njegovo igralsko preobrazbo iz napadalnega krilnega igralca v enega od ustvarjalnejših zveznih igralcev je bil odgovoren Mauro Camoranesi. V Ljudski vrt pa ga je pripeljal Oliver Bogatinov.

Olimpija prvič strla Radomlje Izidi 20. kroga – Koper: Mura 2:2 (Lamin Colley 59., Žan Žužek 90.+5.; Nardin Mulahusejnović 81., Luka Bobičanec 84.), Maribor: Domžale 1:0 (Jan Repas 90.), Kalcer Radomlje: Olimpija 0:1 (Mustafa Nukić, 20. – 11-m), CB24 Tabor: Celje 2:1 (Richard Ndzengue 43., Mihael Briški 76.; Žan Benedičič 37.), Bravo: Aluminij 2:1 (Matija Kavčič 66., Martin Kramarič 68.; Aljaž Krefl 89.); vrstni red strelcev: 11 – Maks Barišić (Koper), 7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Mustafa Nukić, 6 – Almedin Ziljkić (oba Olimpija), Dino Stančič (CB24 Tabor), Amadej Maroša (Mura); pari 21. kroga (9. februar 2022): Olimpija – Maribor, Celje – Koper, Mura – Bravo, Domžale – CB24 Tabor, Aluminij – Kalcer Radomlje.

Nekdanji vodilni športni dvojec Mariborčanov je naslednikom pustil igralca, ki bi ga lahko dokončno izbrusili tudi v enega od prepoznavnejših reprezentantov. Je eden od redkih slovenskih igralcev v zvezni vrsti, ki ustreza sodobnim smernicam. V najboljših evropskih reprezentancah v zvezni vrsti igro narekujejo igralci nižje rasti, hitrega gibanja, sprememb ritma, potez in razmišljanja. Premorejo jih res najboljši, Luka Modrić, Jorginho, N'Golo Kanté, Ilkay Gündogan, Joshua Kimmich, Jack Grealish ...

Olimpijin manj je več

Olimpija oziroma trener Dino Skender sta se vrnila k taktični previdnosti, ki je prinesla tri točke proti Radomljanom, s čimer se je znmanjšal tudi zaostanek za vodilnimi. Tekmeci iz Ljubljanske kotline so po minimalnem porazu, prvem v tretjem dvoboju, v drugem polčasu igrali na ena vrata: zeleno-bela. Izenačenja ni bilo, so pa ujeli vrnitev na zadnje mesto. Edini gol, jubilejnega 20. v 1. SNL, je dosegel najboljši Olimpijin strelec Mustafa Nukić z bele točke.

Prva liga Telemach Maribor 20 12 3 5 30:21 39 Koper 20 11 5 4 35:24 38 Olimpija 18 9 4 5 22:17 31 Bravo 20 8 6 6 18:16 30 Mura 19 7 8 4 26:25 29 Domžale 20 6 5 8 24:27 23 Celje 20 6 4 10 21:25 22 Tabor 20 5 4 11 19:21 19 Aluminij 20 4 7 9 19:28 19 Radomlje 20 5 4 11 23:33 19

»Prvi polčas smo bili boljši. Ko v drugem polčasu nismo izrabili priložnosti, smo telesno padli, ker še nimamo dovolj moči. Dojeli smo, da napadalno ne moremo zdržati 90 minut, zaprli smo tekmo ter vzeli tri točke,« je taktično pot do devete zmage v sezoni in s formulo manj je več opisal Skender.