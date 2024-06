Mohorič uživa pred domačimi navijači

Do svetovnega vrhunca kolesarske sezone bo treba počakati še dobra dva tedna, saj se bo Tour de France začel 29. junija v Firencah, največja domača preizkušnja pa je pred vrati. Danes se v Murski Soboti začenja 30. dirka po Sloveniji, na katero je direktorju Bogdanu Finku uspelo privabiti kar sedem ekip iz svetovne serije. Na naših cestah ne bo dvakratnih zmagovalcev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, a vseeno ne bo manjkalo zvenečih imen, med katerimi bo največje navdušenje domačih navijačev bržkone požel Matej Mohorič.

Moho je bil tudi lani osrednji domači akter slovenskega »toura«, v velikem slogu je dobil sklepno etapo čez Trško goro v Novo mesto in zasedel končno 2. mesto, 18 sekund za zmagovalcem Filippom Zanno. Tokrat bo zanj petdnevna preizkušnja tudi vrnitev po dolgi odsotnosti s cestnih dirk. Nazadnje je nastopil na dirki po Flandriji 31. marca, ko si je pri padcu poškodoval komolec. Vse skupaj je bilo sprva videti dokaj nedolžno, vendar so mu zapleti pri okrevanju vzeli veliko časa.

»Poškodbo sem saniral, vse skupaj je trajalo precej dlje, kot je sprva kazalo. Vendar je to zdaj za mano, opravil sem že daljše priprave za Tour in upam, da bom na dirki po Sloveniji ujel pravi tekmovalni ritem,« je Mohorič povedal, preden se bo podal na 834,4 km dolgo traso z 12.345 višinskimi metri.

V spomladanskem delu sezone je sicer vse stavil na dirko po Flandriji in Pariz–Roubaix. Na prvi je padel in moral drugo izpustiti, vendar si porušenih načrtov ne jemlje preveč k srcu. »Tako je v življenju, vedno so vzponi in padci, po dežju vedno posije sonce. Vsak od nas se enkrat potolče, pomembno je, kako se po tem poberemo. Po tej smoli sem šel naprej in sem vesel, da sem tukaj in nared za dirkanje,« je nadaljeval zvezdnik ekipe Bahrain Victorious, za katerega bo dirka po Sloveniji četrtič zapored generalka za Tour.

»Rad se vračam pred domače navijače, na ceste, na katerih sem zrasel. Mislim, da je za pripravo na Tour to boljša dirka, pet dni je dovolj, da se privadim na tekmovalni ritem in vročino, dirka pa tudi ni prenaporna pred odhodom v Francijo. Ta dirka mi zelo ustreza in rad se vračam,« je 29-letni kolesar s Podblice pri Kranju odgovoril na vprašanje, zakaj tako kot večina tekmecev forme pred odhodom v Francijo ne lovi na dirkah svetovne serije kriterij Dauphine ali po Švici.

Na Touru je lovec na etapne zmage, doslej je ujel že tri, na dirki po Sloveniji pa le lansko v dolenjski metropoli. Na letošnji jubilejni dirki ima ogledani dve preizkušnji, razgibani 3. in 5. etapo s ciljema v Novi Gorici in Novem mestu. Vmes bo kraljevska etapa s ciljem na Plaži na Krvavcu 1581 metrov visoko. Tu se bodo za zeleno majico udarili hribolazci, na papirju imata največ možnosti lanski zmagovalec Zanna in Mohoričev moštveni kolega Pello Bilbao.