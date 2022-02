Maruša z nasmehom proti Evropi

Nad nekaterimi prizorišči se je že spustil zastor olimpijske predstave, zadnje dejanje se bliža tudi v Nacionalnem centru alpskega smučanja Yanqing. Ostala je le še jutrišnja ekipna tekma, v kateri bo Slovenija poskusila še za konec doseči odmeven izid s srebrnim veleslalomistom Žanom Kranjcem, Miho Hrobatom, Andrejo Slokar in Tino Robnik. Včeraj pa je v kombinaciji Maruša Ferk Saioni z 9. mestom dosegla svojo najvišjo olimpijsko uvrstitev. Švicarke so nadaljevale svojo pravljico na snegu, v nočni mori se je spet znašla Mikaela Shiffrin ...

Ni še povsem konec, toda olimpijski utrip na treh prizoriščih – v Peklingu, »našem« Zhangjiakouju in na omenjenem Yanqingu – se umirja ter počasi maha v slovo. A pravzaprav le za kratek čas, saj bodo tu kmalu še zimske paralimpijske igre, namestitveni prostori in tekmovališča bodo spet oživeli, kajpak tako kot zdaj vnovič v strogih razmerah boja proti širitvi zloveščega virusa. Slovenski tabor se mu je večinoma uspešno izogibal, na dlani pa je, da je denimo prisilni počitek pokvaril pripravo in nato učinek na tekmi deskarju Žanu Koširju in smučarski tekačici Evi Urevc.

Prav v tekaški smučini slovenska izbrana vrsta tu ni uresničila svojih pričakovanj, pred njo je sicer še nedeljska 30-kilometrska preizkušnja, v kateri bosta med navzočimi tudi Neža Žerjav in Anita Klemenčič. Danes pa bi moral biti na startni črti izbranih 30 biatloncev Jakov Fak, toda nastopu se je – kot smo poročali včeraj – odpovedal.

Mikaela ne bo jokala

Na olimpijski oder za zmagovalce se je prvič po Sočiju 2014 in takrat sijajni Tini Maze vrnilo slovensko alpsko smučanje, tokrat z drugouvrščenim veleslalomistom Žanom Kranjcem. Naš srebrni olimpijec je še vedno na prizorišču, jutri se bo boril za kar najboljšo končno podobo naše smučarske ekipe. Na sklepni olimpijski tekmi na prizorišču alpskega smučanja po vsem videnem v zadnjih dneh favorizirana vloga pripada švicarski izbrani vrsti, ki se je včeraj na kombinacijski tekmi deklet veselila že petega naslova na Yanqingu. Ob novi olimpijski prvakinji Michelle Gisin je bila rojakinja Wendy Holdener na 2. mestu. Bron je osvojila Milančanka Federica Brignone, nov šok pa s predčasnim koncem tekme – tako kot tudi v slalomu in veleslalomu – doživela zvezdnica belih strmin Mikaela Shiffrin.

»Res ne bom jokala, ker bi tako le trošila energijo, nisem pa tu uresničila svojih željá,« je žalostno zapuščala prizorišče iger. Bolj zadovoljna je bila naša najizkušenejša reprezentantka v alpskem smučanju Maruša Ferk Saioni. Na svojih četrtih igrah je 33-letna Gorenjka dosegla najvišjo uvrstitev v posamičnih preizkušnjah. Po smukaškem delu tekme je bila 6., ob koncu ji je pripadlo 9. mesto. »Moj cilj je bil smučati najboljše, kar zmorem, in to sem v smuku dosegla. Slalom pa je bil zelo zahteven,« je poudarila in se dobre volje odpravila v olimpijsko vas. Še zadnjič s smučarskega hriba, saj je pred vrati vrnitev na evropski sneg.