Kek se ne boji bombarderja Haalanda

Današnja prva tekma v zadnjem paketu tekem v ligi narodov za slovensko nogometno reprezentanco je ključna. Z zmago proti Norveški, ki je pred mesecem dni v Oslu »na levi nogi« ujela eno od najbolj čvrstih moštev in obramb v Evropi, bi se z veliko verjetnostjo prebila v drugi kakovosten boben za žreb kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2026 in si zagotovila najmanj obstanek v B razredu reprezentanc v LN.

Na dosegu rok slovenskim nogometašem bi ostal še tretji cilj, ujeli bi prvo mesto v skupini, če bi v nedeljskem zadnjem dejanju na Dunaju premagali vodilno Avstrijo.

Največji zvezdnik Norveške Erling Haaland je v Stožicah že zabil gol, a Norveška je izgubila. FOTO: Reuters

Na vrhu izenačeno Liga narodov, preostale tekme, danes: Slovenija – Norveška (20.45), Kazahstan – Avstrija (16); nedelja: Avstrija – Slovenija (18), Norveška – Kazahstan (18); vrstni red: Avstrija, Norveška in Slovenija po 7, Kazahstan 1.

A po vrsti, kot vselej zahteva vrednotenje selektor Matjaž Kek. »Tekmi sta prelomni. Pogledujem navzgor in navzdol. Že zdaj imamo točko več kot v prejšnji ligi narodov. Ampak zaradi spremembe načina tekmovanja še nimamo zagotovljenega obstanka v ligi B, lahko pa napredujemo v ligo A. Dobro je, da smo odvisni od sebe,« je svojo različico dojemanja finiša lige narodov predstavil Kek, ki je, potem ko je dal jasno vedeti, da se vsi zavedajo moči in kakovosti 48. reprezentance na lestvici Svetovne nogometne zveze (Slovenija je 52.), z veseljem razkril, kaj je opazil že po treningu in pol: »Norvežani igrajo v najboljših ligah, a tudi Slovenija je v boljšem stanju, kot je bila mesec dni nazaj.«

Keka pretirano ne skrbi nekoliko slabši status prvokategornikov v svojih klubih. »Tega smo že vajeni, ampak to je slovenska realnost,« si ne beli las. Zdravstveno stanje glavnih igralcev ni skrb vzbujajoče, prvokategorniki so pripravljeni. »Le o Sandiju Lovriću in Josipu Iličiću, ki sta trenirala po posebnem programu, bo odločal zdravnik, medtem ko Žan Karničnik še ni v tekaški kondiciji za vseh 90 minut, toda je zdrav in ne čuti nikakršnih posledic poškodbe,« se je Kek že preusmeril k udarni enajsterici, ki se bo poskušala oddolžiti Erlingu Haalandu in drugim Vikingom za najvišji poraz v zadnjih treh letih. Septembra leta 2021 je bila s 3:0 boljša tudi Hrvaška.

Slovenski seletkor Matjaž Kek ima na voljo igralce, ki so v boljši formi, kot so bili pred mesecem. FOTO: Reuters

46. mesto na lestvici Svetovne nogometne zveze drži Norveška, Slovenija je 52. 12 tekem sta že med seboj odigrali Slovenija in Norveška (2-3-7, 10:20). 3 tekme je vodil Matjaž Kek proti Norveški (1-1-1).

Pokazati pravi obraz

Najbolj pomenljiv je nastop Karničnika. »Pametno se bomo morali odločiti o razporeditvi minutaže na tem zelo pomembnem položaju za Petrom Stojanovićem. Veliko se dogaja na tej strani. Res dobro moramo razmisliti, čez tri dni bo nova tekma,« se potihem vendarle veseli vrnitve enega od ključnih mož, ki v veliki meri vpliva na tako rekoč vse premike, od kadrovskih do taktičnih. Pri čemer je kot beli dan jasno, in tega selektor ni skrival, da bo za »drugačno tekmo« potreboval še kakšnega napadalno razpoloženega igralca kot le Benjamina Šeška. Če Karničnik še ne bo prepričal selektorja, bo njegov položaj znova zasedel David Brekalo, ki ga lahko Kek lahko uporabi na njegovem »profesionalnem« položaju stoperja.

Postavi FOTO: Zx

Slovenski selektor ni tako naiven, da bi o Norveški razmišljal kot o reprezentanci, ki ima le »bombarderja« Haalanda ali manjkajočega kapetana Martina Ødegaarda. »Premagala nas je reprezentanca Norveške in ta ni le Haaland ali Ødegaard. Ima veliko drugih zvezdnikov, ki sodijo v svetovni vrh. Zato moramo pokazati pravi obraz v razprodanih Stožicah. Dolgo časa smo potrebovali, da jih napolnimo. Norvežani so agresivni, neposredni, temperamentni in kakovostni. To pa pomeni, da moramo biti pametni, taktično disciplinirani in z željo po zmagi,« je brez taktičnih podrobnosti in nalog, ki jih bo odkril le igralcem, in pred 13. slovensko-norveškim dvobojem razmišljal Kek. Zanj bo to četrta tekma proti Norveški, s katero ima izenačeno bilanco, po eno zmago, neodločen izid in poraz.

Skupna bilanca 12 dvobojev je naslednja: dve zmagi Slovenije in sedem Norveške, z razliko v golih 10:20.