Dončić je imel 69 razlogov za smeh

V zavetju Silicijeve doline, raja za tehnološke velikane v Združenih državah Amerike, je Luka Dončić znova dokazal, da na košarkarskem igrišču pamet in občutek za igro štejeta več kot napredne metrike in utapljanje v statistiki. Na igrišče Chase Centra v San Franciscu je po petih dneh premora stopil spočit in Dallas povedel do dragocene zmage nad Golden State Warriors. Če je proti Oklahomi odigral najslabšo, je bila tekma v noči na torek zagotovo Lukova najboljša v tej sezoni.

Za odlično predstavo je Ljubljančanu čestital tudi Steph Curry. FOTO: Darren Yamashita/Reuters

Košarkarji Oklahome so v četrtfinalu medsezonskega pokala z robustno košarko in obrambo, ki je od igre povsem odrezala Dončića (v prvem polčasu je zbral le dve točki), Dallasu poslali svarilo, da z uvrstitvijo v finale lige NBA mislijo zelo resno. Poraz v dvoboju, ki je v zadnjih sezonah prerastel v derbi, za Dallas ni bil nujno slab, po petih dneh dobrodošlega premora je na parket glamuroznega Chase Centra v San Franciscu pritekla drugačna ekipa.

Dončića so bodice, vanj so jih uperili predvsem (neobjektivni) nekdanji košarkarji, podžgale. Teksašani so zadeli prvih devet metov iz igre, Luka je prispeval tri in za tri tudi asistiral, Dallas je v brezhibni prvi četrtini dosegel 46 točk. Na večini tekem bi bilo to dovolj za mirno plovbo, a ne pri Golden Statu, kjer domujejo začetniki moderne košarke, ki v ospredje postavlja met za tri točke. Klay Thompson je s sedmimi trojkami iz 11 poskusov in skupno 29 točkami spomnil navijače bojevnikov, zakaj so mu trinajst let jedli iz roke, o glavni zvezdi večera pa ni bilo dvoma.

80 trojnih dvojčkov je Luka Dončić doslej zbral v rednem delu lige NBA.

Luki je na parketu uspevalo vse, kar je želel. Že v prvi četrtini je s pick n'roll igro z Dereckom Livelyjem na vrhu rakete prisilil obrambo, da je razkrila svoje karte in nato s kirurško natančnostjo seciral moštvo, ki je v prvem delu sezone presenetilo prav z dobro obrambo. Dončić je zadel 14 od prvih 17 metov iz igre in tekmo končal s statistiko, ki jo vidimo le v računalniških igrah: 45 točk, 69,6-odstotni met iz igre (16/23, za tri 6/11), 11 skokov, 13 asistenc in le tri izgubljene žoge. »Zakaj smo izgubili? Preprosto, razlog je Luka Dončić, on si lasti zasluge za uspeh Dallasa,« ni okolišil trener Golden Stata Steve Kerr, strinjal se je tudi Steph Curry: »V prvih šestih minutah smo izgubili tekmo, Luka je imel vse pod nadzorom, mi pa se nismo uspeli prilagoditi.«

Najboljši napad v ligi

infografika: Gm

Zadnji nalet Golden Stata je odbilin Dallas se je podpisal pod osmo zmago na zadnjih devetih in 12 na zadnjih 14 tekmah. Dončićevo ime bo zapisano v še eni zgodovinski rubriki lige, z 48 zadetimi trojkami sta moštvi postavili nov rekord v NBA. »Dončić je igral, kot smo od njega potrebovali, s hitrim ritmom je prebijal obrambo in izkoriščal podvajanje, da je zaposlil soigralce. Ko na parket pride tako razpoložen in zadane prvih nekaj metov, se nam odpre veliko prostora in košarka postane lažja,« je bil z igro slovenskega zvezdnika zadovoljen tudi trener Jason Kidd. Dončić, Irving in Thompson so skupaj dosegli kar 94 točk, 19 skokov in 25 asistenc.

Na najslabšo tekmo sezone proti Oklahomi, kjer je bil zaradi nenehne trde obrambe na robu prekrška vidno nejevoljen in je šele v drugem polčasu našel način, da vpliva na tekmo, je Dončić odgovoril v šampionskem slogu. Ko ima na voljo nekaj dni premora, je Luka neustavljiv, odriv je nekaj centimetrov višji in žoga s popolnim lokom leti skozi mrežico. A ritem lige NBA ne prizanaša niti največjim zvezdnikom, ohranjanje Dončićeve svežine bo glavna naloga strokovnega štaba v prvih treh mesecih novega leta.

Prvo mesto na Zahodu bo raznovrstna Oklahoma težko izpustila iz rok, status drugega nosilca pa je za Dallas na dosegu roke in pomeni lažjo pot v končnici. Statistika govori v prid Teksašanom, od vrnitve Dončića na parket imajo daleč najboljši napad v ligi, v obrambi pa so na robu prve deseterice. Slab začetek sezone je pozabljen, Dallas in Dončić sta tekmecem znova nagnala strah v kosti. Nejc Grilc