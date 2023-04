City, Real in Bayern kažejo mišice

Čez šest dni se bo znova zavrtelo kolesje v Uefini ligi prvakov, začeli se bodo četrtfinalni dvoboji, osmerica klubov pa si pripravlja precej različne popotnice.

Že ob žrebu je bilo jasno, da bo osrednji derbi Manchester City – Bayern, njuni zadnji predstavi pa le še dvigata temperaturo pred soočenjem na Etihadu. Real Madrid in Chelsea tvorita drugi »najtežji« par, a njuni izhodišči bi težko bili bolj različni. Podobno velja za italijanska rivala, potem ko je Milan bodočemu prvaku sredi Neaplja poslal jasno sporočilo pred njunim evroligaškim spopadom.

Manchester City morda letos ne bo ubranil naslova angleškega prvaka, saj vodilni Arsenal ne popušča in je s 4:1 odpravil Leeds. Tudi ekipa Pepa Guardiole je zmagala s 4:1, in to proti večnemu tekmecu Liverpoolu, četudi je zaradi lažje poškodbe manjkal kralj strelcev Erling Haaland.

Daleč spodaj na lestvici najdemo Chelsea, ki je po 0:2 na Stamford Bridgeu proti Aston Villi odpustil trenerja Grahama Potterja. Modri so sinoči gostili Liverpool, moštvo je vodil dežurni gasilec Bruno. Zanimivo, ko je bil Chelsea prvič evropski prvak leta 2012, je imel začasnega trenerja Roberta Di Mattea. Chelsea, ki ga utegne prevzeti bivši Bayernov trener Julian Nagelsmann, govori pa se tudi o Luisu Enriqueju, bo prihodnjo sredo gost pri Real Madridu, ki spet kaže šampionsko formo, konec tedna je s 6:0 odpravil Valladolid, tri gole je zabil Karim Benzema.

Če je City pokazal strah vzbujajočo formo, potem to velja tudi za Bayern. Menjava trenerja se mu je obrestovala, Thomas Tuchel, ki je Chelsea pripeljal do drugega lovorike v LP pred dvema letoma, je debitiral z zmago s 4:2 proti Borussii Dortmund, po kateri so se Bavarci spet zavihteli na vrh bundeslige. Ali je šlo za učinek t. i. šok terapije, bo morda pokazal že torkov spektakel v Angliji.

Hladna prha pod Vezuvom

Italijanska serie A je praktično odločena v prid Napolija, ki je nazadnje scudetto osvojil leta 1990 z Diegom Maradono. Četa Luciana Spallettija je imela skoraj popolno sezono, preden je doživela hladno prho. Na stadionu, poimenovanem po argentinski legendi, jo je s 4:0 prizemljil sedemkratni evropski prvak Milan. Glavna težava za sinje modre je poškodba prvega strelca lige Victorja Osimhena, ki jo je staknil na reprezentančni tekmi Nigerije in bo bíl bitko s časom, da bo nared vsaj do povratne tekme z Milanom na domačem stadionu (18. t. m.).

Zadnji četrtfinalni par je Inter vs. Benfica. Inter s Samirjem Handanovićem na klopi je izgubil doma s Fiorentino (0:1) in ga čaka krčevit boj za LP z Laziem, Milanom, Romo in Atalanto, medtem ko lizbonski orli strumno korakajo k naslovu na Portugalskem.