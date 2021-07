Zmaji v skupini smrti

Po tem, ko so marca ostali na pragu izločilnih bojev evropskega pokala, so si košarkarji Cedevite Olimpije prek lige Aba priigrali novo priložnost. Žreb Ljubljančanom ni prizanašal, saj so dobili najtežje tekmece iz praktično vseh bobnov. Zmaji bodo v skupini B igrali z Valencio, Promitheasom, Gran Canario, Budućnostjo, Virtusom, Bourgom, Ulmom, Bursasporjem in Venezio.



Vsi so bili najvišje rangirani ali vsaj izenačeni s tekmeci iz svojega bobna, varovanci trenerja Jurice Golemca so v šestem čakali skupaj s Trentom. »Že Valencia in Virtus sta sama po sebi močna in atraktivna tekmeca, kar daje dodatno težo naši skupini, seveda pa so tu še preostali,« je ocenil direktor kluba Davor Užbinec.



»Menim, da imamo možnosti, da se lahko borimo za visoko uvrstitev. Primarno je naša želja, da se bodo tekme lahko odigrale pred navijači.« Virtus se v Ljubljano vrača s 34-letnim asom Milošem Teodosićem, skupina B pa bo zanimiva tudi zaradi Valencie in Ulma. Člana prve sta reprezentanta Klemen Prepelič in Mike Tobey, trener Ulma je Jaka Lakovič. Redni del tekmovanja se začne 20. oktobra, zaključni boji pa 19. aprila prihodnje leto. Zmaga prinaša vozovnico za evroligo.

