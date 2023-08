Žiga Pance zavida Fincem in Kanadčanom

Počitnic je konec, za Olimpijine hokejiste se zdaj uradno začenja odštevanje do 15. septembra in uvoda v novo sezone razširjene avstrijske lige (ICEHL), najmočnejšega regionalnega klubskega preizkusa na ledu. Dan pozneje se bo zastor dvignil tudi v alpski ligi, kjer bodo slovenske barve branili Jeseničani, nazadnje zmagovalci tega tekmovanja, in novinci Celjani. Na prvi dan tivolskih priprav zmajev smo se pogovarjali z našim dolgoletnim reprezentantom Žigo Pancetom, nedvomno tudi prvim kandidatom za kapetansko vlogo pri zmajih.

Žiga, letos so bile za vas počitnice krepko krajše kot ponavadi, saj se je svetovno prvenstvo v Latviji zavleklo v zadnji majski teden, kako ste preživeli zaslužene tedne oddiha?

»Res je minilo zelo hitro zaradi dolge zadnje sezone, toda to je pač del naše službe. Pet dni smo bili na Majorki, takoj po koncu šole, ko je hčerka opravila 1. razred, smo odšli na otok Brač. Tako kot v zadnjih treh ali štirih letih. Skupaj gremo z družino brata Erica (hokejist Jesenic, o. p.), lepo nam je skupaj.«

Brač je uveljavljeni paradiž za deskarje – ste tudi vi spretni v vetru med valovi?

»Uf, niti deskam niti kajtam, bog ne daj, da bi staknil še kakšno poškodbo ... Smo pa veliko supali, poleti rad igram tudi tenis in nogomet. Sicer sem pa z otroci na nogah od jutra, tako da sem stalno aktiven. Žal mi je le, da da v Sloveniji nimamo možnosti celoletnega treninga na ledu. Zavidam igralcem, ki pridejo k nam iz Finske, ZDA, Kanade in tudi v juniju ali juliju lahko ohranjajo stik z ledno dvorano. «

Ne gre pa dvomiti o tem, da boste zdaj pod vodstvom Anttija Karhule dodobra zavihali rokave. Njegov način dela ste spoznavali že v sklepnem delu prejšnje sezone, kar je za vas zdaj prednost, kajne?

»Nedvomno. V zadnjih 10 ali 12 krogih sezone ICEHL smo delali skupaj, spoznavali njegovo hokejsko razmišljanje, priprave na tekmo, način igre. Zanj je bilo seveda bolj zahtevno, ker je moral spoznati 25 igralcev, verjamem pa, da nam bo zdaj vsem skupaj lažje.«

Boste tako kot že večkrat Olimpijin kapetan?

»Nismo še o tem govorili. Kakorkoli bo, vsi se bomo potrudili, da bo naša sezona uspešnejša kot prejšnja.«