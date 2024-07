Sodniška odločitev, ki je razburila Nemce: prepričani so, da so bili oropani prostega strela

Čeprav so se slovenski nogometaši poslovili od Eura 2024, je dogajanje v Nemčiji še vedno zelo zanimivo. V petek je Španija premagala gostitelje in se uvrstila v polfinale. Nemce so premagali v podaljšku, ko je v 119. minuti za 2:1 zabil Mikel Merin. A zmago Špancev je zasenčilo dogajanje v 106. minuti, ko je strel Jamala Musiale z roko blokiral Marc Cucurella.

Nemci so seveda protestirali in sodniku skušali razložiti, da je šlo za prekršek, a angleški sodnik se ni dal in je vztrajal pri odločitvi, da je Španec držal roko ob telesu. Seveda so se po tekmi na spletu pojavili številni posnetki, ki kažejo nekaj povsem drugega. Nemci po tekmi niso mogli skriti slabe volje.

Strel Jamal Musiala in roka Marca CucurellaFOTO: Lee Smith Reuters

Nemški selektor Julian Negelsmann je dejal, da je popolnoma vseeno ali je Španec strel z roko blokiral namerno ali nenamerno. »To je čisti penal. Tisti, ki so nam ga dosodili proti Danski je bil bistveno manj očiten kot ta. Ni mi jasno, kako je mogoče, da se to zgodi, ko pa imajo priložnost pogledati posnetek. Ne vem, katerega pravila so se držali, ko so se odločili, da ne sodijo kazni, res se sprašujem o logiki. Ne vem, kdaj je roka v naravnem položaju in kdaj ne.«

Strel Jamal Musiala in roka Marca Cucurella FOTO: Thomas Kienzle Afp

Urednik ESPN-a Britanec Dale Johnson je na družabnem omrežju X sicer pojasnil, zakaj sodniki niso sodili roke. Zapisal je, da v primerih, ko je roka blizu boka in je v položaju obrnjena proti tlom, ni kaznovana. »Za razliko od kazenskega strela proti Danski je bil položaj roke v nenaravnem položaju. Normalno je, da navijači menijo, da so odločitve krivične, a po interpretaciji pravil niso,« trdi Johnson. Sicer pa se tudi glede tega, ali je bila roka Španca v naravnem ali nenaravnem položaju močno krešejo.