Planica 2022: znani Slovenci napovedujejo nov rekord

Foto Marko Feist »Spremljam smučarske skoke, a mislim, da si bom tekme kot ponavadi ogledal po televiziji. Navijačev res dolgo ni bilo, tega smo vsi lačni, velik magnet pa so tudi trenutni uspehi. Verjetno bo spet veliko ljudi, kar je tudi pravilno. Naši so zdaj v formi in upam, da bodo to formo ohranili še 14 dni, da bi potem res zaključili sezono v fenomenalnem slogu. Svojih favoritov nimam, smo pa na zadnjih tekmah videli, da so vsi Slovenci nared za največje uspehe in da bo o dolžini poleta odločala le dnevna forma. Rekord? Težko rečem, saj je veliko odvisno tudi od žirije. To je vedno glavno vprašanje.«

Foto Jože Suhadolnik »Ata Slavko je bil tudi sam smučarski skakalec z osebnim rekordom 74 metrov in ta športna disciplina mu je pomenila toliko več. Lahko bi rekli, da je disciplino iz smučarskih skokov prenesel tudi na ansambel – v njihovih najboljših časih so bili v vrhunski formi za vsak koncert. Ansambel Saša Avsenika pa s pomočjo te pesmi in teh velikih slovenskih športnih praznikov še bolj utrjuje tradicijo in družinsko glasbeno zapuščino. Žal bomo lahko letos dogajanje spremljali samo preko televizije nekje iz Nemčije. Imamo pa za naslednje leto spet načrt, da bi v živo stali in igrali na Planiškem odru. Držimo pesti za čim višja mesta, kdorkoli od Slovencev lahko glede na trenutno odlično formo pristane povsem na vrhu.«

Foto Leon Vidic »Velikokrat sem navzoč v Planici, ki se mi v nobenem primeru tudi letos ne bo izmuznila, pa če bo to pred ekranom ali pa na prizorišču. Mislim, da se nam obeta čudovit dogodek, še posebej zdaj, ko se ga bodo lahko udeležili navijači, ki bodo po čudoviti sezoni lahko pozdravili slovenske predstavnike. Moramo pa se zavedati – in hvala bogu, da je temu tako –, da so razmere za delo odlične. Včasih je bilo morda nekoliko slabše ... Ne morda, zanesljivo je bilo slabše. Marsikaj je pripomoglo k tem rezultatom, najlepše pri trenutnem slogu skakanja pa se mi zdi, da padcev praktično ni. Favorita nimam, naši fantje se izmenjujejo na vrhu, to stalno uvrščanje na visoka mesta pa je dokaz kakovosti, ki dviguje športnika.«

Foto Matej Družnik »Zagotovo bom spremljala Planico, a trenutno še ne vem, če tudi v živo na prizorišču. Me pa zelo mika. Po dveh letih brez gledalcev mislim, da bo kar zabavno. Od slovenskih tekmovalcev pričakujem tisto, kar kažejo že skozi vso sezono – vrhunske uvrstitve. Upam, da bodo izkoristili podporo domačih navijačev in res pokazali tisto najboljše, kar znajo. Tako Karl Geiger kot Rjoju Kobajaši bosta zelo močna nasprotnika, verjetno tudi kdo od Skandinavcev. Naj bo boj za veliki kristalni globus v ozadju in naj se naši borijo za zmago.«

Foto Aleš Černivec »Seveda bom gledal, pričakujem dobre skoke in naj uživajo, potem bodo prišli tudi rezultati. Morda si bom vzel en dan in si šel dogajanje ogledat v živo, sicer pa bom verjetno kar pred televizijo. Gotovo je lepše skakati pred navijači, a poglejte – takšna situacija je bila in morali so skakati tudi brez njih. Bolje to kot pa da sploh ne bi bilo tekem. Favoriti? Hm ... Kakšnih deset jih je zelo močnih, tako da bo po mojem mnenju odločala dnevna forma. Težko bi izpostavil kogarkoli, od naših pa bi uspeh privoščil vsakemu. Ne želim biti krivičen, a kot letalca se mi zdita korak pred ostalimi Timi Zajc in Žiga Jelar.«

Foto Blaž Samec »Vse tekme večinoma spremljam doma, tako bo tudi tokrat. Nikoli nisem rada napovedovala, a glede na letošnje rezultate pričakujem najboljše, kar bodo v tistem trenutku lahko naredili. Če bo to zmaga katerega od naših, potem super, če bo pa 10. mesto, pa tudi super! Več fantov je letos dokazalo, da lahko poseže po najvišjih mestih. Sama resda nikoli nisem občutila nastopanja pred praznimi tribunami, gotovo pa je občutek tekmovanja pred domačimi gledalci nekaj posebnega, sploh v Planici, ki je res velik športni dogodek. Tisto navijanje, pogled navzdol proti dnu skakalnice ... Takrat vedno nastajajo najlepših posnetki. Mislim, da nas čaka eden lepših smučarskih praznikov.«

Foto Jure Eržen »Moj obisk bo odvisen od družbe in službe. Začenja se sezona koncertov, toda Planico je v vsakem primeru treba doživeti prej kot slej. Rajši večkrat kot manjkrat. Imam kar nekaj dela, saj bom aprila izdal nov album. Želel sem v Kranjsko Goro, toda dobil sem nastop na Pohorju! Tako Kranjska Gora kot Planica bosta gotovo lep praznik, o tem sem prepričan. Imamo kar veliko želez v ognju, glede na to, da se je v formo vrnil Lanišek, se bo gotovo boril za odlično uvrstitev. Na velikanki znajo biti zelo dobri tudi vsi Prevci, recimo, da bo v ospredju Domen Prevc ali pa Timi Zajc. Najbolj simpatični so mi Norvežani, Marius ​Lindvik in Rjoju Kobajaši znata odlično skočiti, tudi Nemci imajo svoje adute, vrača se Stefan Kraft ...«

Foto Jure Eržen »Planiške polete bom spremljal, vedno jih, toda prek televizije, saj se mi zdi, da s ponovitvami, komentarji in tako naprej spektakel bolje doživiš doma na fotelju. Sem pa Planico leta in leta obiskoval, ko smo tja odpotovali z vlakom in se nato peš sprehodili v dolino. Glede na to, kakšne rezultate dosegajo slovenski skakalci, se res obeta prava kulisa, tudi vremenska napoved naj bi bila ugodna. Skoraj vsi naši so pravi letalci, mislim, da bi lahko visoko uvrstitev dosegla Peter Prevc in Lanišek, a imamo cel kup kandidatov. Tu so tudi Norvežani, pa Kraft, za katerega ne vem, kakšne posledice je utrpel po nedavnem padcu, in eden ali dva Japonca.«

Foto Osebni Arhiv »Ne vem še, če si bom tekme ogledal v živo, saj imam nekaj težav s hojo. Predstavljam si, da bo to spet planiški praznik. Pričakujem veliko število gledalcev, želel bi si tudi, da bi zdržalo vreme. Zdi se, da so fantje v tako dobri formi kot še nikoli! To je potem sploh češnja na torti in gotovo si lahko obetamo kakšen dober rezultat. Težko bi izbral enega, sicer pa se je spet izkazalo, da je Zajc izreden letalec. Če bo obdržal te občutke, bo gotovo v ospredju. Veseli me, da so vsi ostali tu nekje. Res jih cenim, ko jih gledam in vidim, kaj znajo in kako so to znanje še utrdili. Če bo vreme zdržalo, je možen tudi polet v bližini rekorda. Verjamem, da se bodo prireditelji potrudili tako pripraviti letalnico, potem ko so bili v Vikersundu v tem kontekstu precej zadržani.«