Novak Đoković: letos za Avstralce spet junak

Odkar je Marat Safin v finalu odprtega prvenstva Avstralije 2005 premagal Lleytona Hewitta, je teniški turnir v Melbournu ponudil le štiri različne zmagovalce. Stan Wawrinka je osvojil lovoriko leta 2014, Rafael Nadal dvakrat (2009 in lani), Roger Federer petkrat (2004, 2006, 2007, 2017 in 2018), ob vseh drugih priložnostih pa Novak Đoković. Srbski zvezdnik je lani ostal brez priložnosti za deseti vzpon na prestol, avstralske oblasti so ga celo izgnale, letos pa so ga pričakale z odprtimi rokami.

Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela uvodnega turnirja za grand slam v sezoni je pozabljen lanski škandal, ki je izbruhnil, ker Đoković ni imel dokazil o cepljenju proti koronavirusu. Letos so prireditelji celo zagrozili vsem, ki bi njemu ali komur koli drugemu žvižgali ali kakor koli drugače izrazili glasno negodovanje, da bodo morali zapustiti tribune Melbourne Parka. Po dosedanjih odzivih pa se 35-letnemu Beograjčanu ni treba bati neprijetnega sprejema.

Avstralski mediji že lep čas pišejo o vrnitvi velikega junaka, v zadnjih dneh pa so zaskrbljeno poročali o njegovih težavah z zadnjo stegensko mišico, ki ga je ovirala na treningih. Hkrati so prepričani, da bo na igrišču, tako kot ničkolikokrat doslej, dal vse od sebe, da bi prišel do jubilejne desete trofeje v Melbournu, 22. naslova na turnirjih velike četverice, s katerim bi se na vrhu vnovič izenačil z Nadalom, in tudi do številke 1 na svetovni lestvici ATP.

Na njej 17. teden vodi mladi Španec Carlos Alcaraz, vendar se je zaradi poškodbe stegenske mišice moral odpovedati poti v Avstralijo. Drugi na razpredelnici je Nadal, a kot branilec naslova na OP Avstralije ne bo mogel pridobiti zadostnega števila točk. Precej več manevrskega prostora imajo Norvežan Casper Ruud (tretji na razpredelnici), Grk Stefanos Tsitsipas na četrtem mestu in trenutno peti Đoković.

Prva ovira bo Španec

Srb se bo kot četrti nosilec turnirja v Melbournu uvodoma pomeril s Špancem Robertom Carballesom Baeno, ob preboju v četrtfinale bi bili lahko njegovi tekmeci 5. nosilec Andrej Rubljov iz Rusije, devetopostavljeni Holger Rune iz Danske ali lanski finalist Wimbledona Nick Kyrgios, ki pa se je na domačem turnirju le enkrat uvrstil med najboljšo osmerico – leta 2015. V polfinalu bi bili najverjetnejši Đokovićevi izzivalci Ruud, 8. nosilec Taylor Fritz iz ZDA ali Nemec Alexander Zverev.

»Še vedno čutim posledice poškodbe s polfinalnega dvoboja z Medvedjevom v Adelajdi, zato pri vadbi ne želim tvegati. Vesel pa sem fantastičnega sprejema v Avstraliji. Želim si namreč, da bi se me ljudje bolj spominjali zaradi mojih človeških odlik kot zaradi slabosti, ki jih imam tako kot vsi. Vse, kar sem dosegel v življenju, sem si moral prislužiti, zato poskušam širiti pozitivno energijo. Moji dosežki sicer marsikaj povedo o meni, vendar še zdaleč ne vsega,« razmišlja Novak Đoković pred OP Avstralije, na katerem je na igrišču nazadnje izgubil v osmini finala 2018 proti Korejcu Hjeonu Čungu.