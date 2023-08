Luka Potočar: na SP v športnem plezanju želi višje kot doslej v sezoni

Danes se z moškimi kvalifikacijami v balvanih začenja svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Bernu. V trinajstčlanskem slovenskem zastopstvu v Švici bo tudi Luka Potočar, svetovni podprvak iz leta 2021 v težavnosti v Moskvi in prav tako srebrn v težavnostnem plezanju z lanskega evropskega prvenstva v Münchnu. Za povrh je bil v sezoni 2022 tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala v težavnosti. Enaindvajsetletni Jeseničan, sicer zaposlen v slovenski vojski v športni enoti, pa v letošnji sezoni še lovi optimalno formo.

Sezona se ne odvija po želenih rezultatskih načrtih, le na tekmi svetovnega pokala v Chamonixu ste se uvrstili v finale težavnostnega plezanja in tam zasedli 7. mesto. Kateri so razlogi, da se v steni vse ne odvija v prid zadovoljstvu?

»Na uvodni tekmi letošnje sezone v Innsbrucku sem težko našel kakšen razlog za to, rekel sem si pač, da je to prvo tekmovanje. Na drugih sem bil blizu, vsi smo se proti vrhu smeri dobesedno porazdelili v treh, štirih gibih. Rekel bi, da mi ni tako veliko zmanjkalo, kot morebiti kažejo rezultati, težko pa izpostavim en razlog. Ni se mi zdelo, da sem plezal nesproščeno, morebiti sem storil kakšno napako preveč, kar se potem hitro pokaže pri rezultatu.«

Konkurenca je množična in ostra, odločajo malenkosti.

»Napake so se pojavljale predvsem pri tem, da so se pripetili zdrsi, preprosto te to zbije, nimaš več toliko moči. Morebiti si ob tem tudi živčen, ker veš, da si storil napako. Zdi se mi tudi, da sem lani napake lažje požiral, pač so se zgodile in me to ni toliko zmotilo. Ne bom rekel, da sem bil lani toliko bolje pripravljen, vadim na domači steni in se na njej pač dobro počutim. Težko je sicer primerjati, a menim, da sem enako pripravljen ali celo bolje kot lani, in upam, da se bo to na SP v Bernu pokazalo. To je tista prava tekma, kjer to lahko spremenim.«

V zadnjih 14 dneh ste pilili formo in tudi omenili, da je to tudi premalo časa za korenito in hitro izboljšanje.

»Vadil sem v domači steni v Podvinu, tam kot vedno. Gotovo je bilo premalo časa, da bi izboljšal formo. Se mi pa zdi, da sem imel dovolj časa, da sem potrdil in videl dobro pripravljenost.«

Kaj pa balvani, tekmovali boste namreč tudi v novi olimpijski kombinaciji balvani-težavnost?

»V njih je težko na kaj meriti, letos sem pokazal, da se lahko na SP uvrstim med trideset najboljših. Načeloma je to zelo dober rezultat za nekoga, ki mu je težavnost glavna disciplina. Balvane bom odplezal, ne bom pa se obremenjeval z njimi. Pripeti se lahko napaka in hitro si izven najboljših treh, ki si bodo v Bernu v kombinaciji pribojevali OI v Parizu. Ne bom se obremenjeval s tem, tudi letošnja sezona je pokazala, da se trenutno težko že v Bernu bojujem za olimpijske vstopnice. Zagotovo pa merm na uvrstitev na OI na kasnejših treh kvalifikacijskih tekmovanjih.«