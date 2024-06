Kralj z instinktom ubijalca nazaj na vrh Evrope

Že videno! Real Madrid je v slogu neusmiljenega plenilca osvojil rekordni 15. naslov evropskega nogometnega prvaka. V finalu lige prvakov je z 2:0 premagal – večji del tekme enakovredno in nevarnejšo – Borussio Dortmund. Za piko na i odlične sezone – najboljši je bil tudi v Španiji – je bilo dovolj le nekaj minut boljše predstave v zadnji četrtini tekme. Na Wembleyju sta bila strelca Dani Carvajal (74.) in Vinicius Junior (83.).

Takole je Vinicius Junior postavil končni izid finala mimo Matsa Hummelsa. FOTO: Carl Recine/Reuters

Real je upravičil vlogo favorita, dopolnil klubsko vitrino z novo, staro lovoriko in dodal še nekaj poglavij v že tako imenitno knjigo podvigov. V zadnjih enajstih letih se je na evropski vrh zavihtel kar šestkrat. Status belih legend so utrdili prvi junak londonskega večera Carvajal, Nacho in najstarejši zmagovalec Luka Modrić, in sicer z rekordnimi šestimi zmagami v Realovem dresu. Četrti slavljenec je bil Toni Kroos, ki je z asistenco zaokrožil okroglih deset sezon, polnih s presežki, v kraljevskem klubu. Le še evropsko prvenstvo v domovini bo poskušal oplemenititi z edino manjkajočo lovoriko in odšel bo v pokoj.

86.212 gledalcev je spremljalo na Wembleyju finale lige prvakov. 84 milijonov € je le z nagradami zaslužil Real v tej sezoni lige prvakov, Borussia 73 milijonov €. 35 lovorik je pod vodstvom predsednika Florentina Pereza osvojil Real. 70. jubilejna sezona najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja se bo zaokrožila v Műnchnu 25.maja 2025.

Brez Carla Ancelottija ne gre. Pragmatični Italijan je osvojil peti sveti gral kot trener, tretjega z Realom, dva z Milanom, s katerim je bil dvakrat najboljši tudi kot igralec. Nazadnje, smeji se tudi avtorju »vesoljcev in belega baleta«, predsedniku Florentinu Perezu. Impresivnih 35 lovorik je že v njegovi dobi osvojil Real, sedem v ligi prvakov.

Luka Modrić in Toni Kroos sta pokazala, kako uspešna sta bila doslej v ligi prvakov. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Če bi zadel Karim-David Adeyemi, ...

»Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, ampak Real ima nekaj, česar drugi nimajo. Ima 'ubijalski instinkt',« je v eni misli povedal, kar je treba vedeti, prijazni poraženec, Borussiin trener Edin Terzić. Če bi v svojem moštvu imel »prvovrstnega plenilca«, bi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin delil zlate kolajne Dortmundčanom. Tudi Grosupeljčan, tako kot odlična slovenska sodniška posadka z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem, bo lahko z zadovoljstvom potegnil črto pod evropsko klubsko sezono in se po tednu dni počitka, kot je razkril, vrnil v delovni ritem in vlogo glavnega nadzornika eura 2024.

Sodnik Slavko Vinčić (četrti z leve) je skupaj s sodelavci dobro opravil svojo nalogo. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Tudi Don Carlo, ki je po prihodu v Madrid na trgu Cibeles pred madridsko mestno hišo, kjer realovci slavijo zmage, prižgal šampionsko cigaro, je v nekaj besedah strnil oceno. »Naslov smo osvojili z veliko odrekanja in s kakovostjo. Liga prvakov mi je kot igralcu in trenerju dala ogromno. Ta čustva si želim še izkusiti,« je povedal 64-letni Ancelotti in že usmeril pogled v novo sezono.

Borussia ostaja pri edinem zmagoslavju iz leta 1997. Ni bila tako daleč od drugega. Dnevna forma Madridčanov ni bila najboljša. »Krivec« je mladi, 22-letni Karim-David Adeyemi, ki je v prvih 45 minutah z dvema res nespretnima preigravanjema postavil pod vprašaj svoj talent in prihodnost v razredu najboljših nogometašev. Smolo je imel tudi postavni in za Realove branilce zelo neugodni »centerfor« Niclas Füllkrug. Vratnica mu je preprečila veselje.

Aleksander Čeferin je lahko zadovoljen s finalom lige prvakov. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Real je moštvo, ki ne ponuja veliko priložnosti. A je šampion, ki izkoristi najmanjšo napako, kot jo je najmanjši na igrišču v 74. minuti – Carvajal. Po podaji iz kota je bil najvišji. Viniciusov gol je le nazorno potrdil, kako Real tekmečeva darila spreminja v zmage. In denar. Realov izkupiček od nagrad v tej sezoni LP znaša 84 milijonov evrov, Borussiin 73 milijonov evrov, končni številki bosta še večji na račun drugih postavk Uefe.

Real je na vrhu Evrope nasledil Manchester City, naslednji finale v jubilejni, 70. sezoni najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja bo v 31. maja 2025 v Münchnu.