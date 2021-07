Kemija nastaja, ko pade mrak

Treningi slovenske košarkarske čete v Radovljici zdaj že bolj spominjajo na tiste, ki so slovensko armado popeljali do zmage v veliki bitki z Litvo. Medtem ko Američani delujejo kot razbita vojska, Slovence krasi izjemen moštveni duh. O kakšni špartanski disciplini, vsaj v trenutkih treninga, ki je odprt za javnost, ni ne duha ne sluha. Slovenski asi s prvim med enakimi Luko Dončićem zbijajo šale na račun drug drugega, miru pa nima praktično nihče, ki mora pred očmi soigralcev opraviti z medijskimi obveznostmi. Že večkrat smo lahko slišali, da priprav na zgodovinski odhod v Tokio ne dojemajo kot breme, temveč kot užitek.



»Po večernem treningu in večerji sledi obvezen čas za druženje, kjer se je tudi naredila ta kemija, ki jo gledate na igrišču,« je povedal Jaka Blažič. »Nekateri čas počitka izkoristijo za spanec, nekateri za kavo. Trenutno smo na Bledu, kjer vemo, da je lepo okolje tudi za kakšen sprehod. Če ima kdo dovolj energije, se gre tudi malo okopat v jezero,« je prednosti nastanitve v slovenskem turističnem biseru opisal kapetan Cedevite Olimpije. Brezskrbni so slovenski reprezentanti tudi ob dejstvu, da jim bodo trenutni ukrepi na Japonskem onemogočali raziskovanje skoraj 14-milijonske metropole. Obramba prinaša visoka mesta A tudi gorenjske lepote ne morejo povsem zabrisati dejstva, da bodo košarkarji zaradi natrpanega urnika večji del letošnjega poletja preživeli daleč od družin. Zoran Dragić pravi, da bo za uživanje v skupnih trenutkih še dovolj časa. »Zdi se mi, da še sami ne vemo, kaj smo naredili. Zdaj je za nas vse to nekako že samoumevno,« je dejal Dragić. »Družinski člani to doživljajo tako kot mi, a po eni strani tudi trpijo, ker takrat, ko imamo po sezoni prosto, ne preživimo toliko časa z njimi. A tudi oni to razumejo, zato ker košarka ni do konca življenja, igra se do nekega leta in potem imaš dovolj časa za uživanje z družino.«



Selektor Aleksander Sekulić je pred zadnjimi dnevi priprav na domačih tleh spregovoril o iskanju rezerv v igri. Sam je omenjal predvsem napad, a več kot očitno bo veliko dela posvečenega tudi obrambi, ki bo po mnenju Blažiča naredila razliko v boju za najvišja mesta. »Kar nekaj stvari je, ki jih lahko še izboljšamo, predvsem obrambo. Na nekaterih tekmah smo naredili preveč napak, mislim, da imamo tu največ rezerv. Obramba nas lahko popelje na visoka mesta,« dodaja Blažič. Vse je v teh trenutkih podrejeno prvemu obračunu s svetovnim podprvakom Argentino, ki bo 26. julija prvi tekmec evropskih prvakov. Selektor Sergio Hernandez z izkušenimi varovanci, številni Dončića odlično poznajo še z evropskih igrišč, gotovo pripravlja kakšno zvijačo.



»Vse lahko premagamo. Imamo še dovolj časa, da se na vse dobro pripravimo. Imamo Luko, ki ga še nikomur ni uspelo pokriti, in ne verjamem, da ima kdo orožje zanj. Igrali bomo kot ekipa,« je optimističen Dragić. Po obračunu z Argentinci sledita še tekmi z Japonsko in Španijo, šele v izločilnih bojih pa bi se lahko Slovenci nato udarili s sanjskim moštvom ZDA. Američani so sicer presenetljivo izgubili obe pripravljalni tekmi, najprej z Nigerijo in nazadnje še z Avstralijo. »Upam, da se bomo srečali čim pozneje, in to bo potem tekma za dušo. Gre za najmočnejšo zasedbo, ki pa mora to dokazati še na igrišču,« je dodal Blažič.

