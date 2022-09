Federer napovedal konec kariere, odigral bo le še en turnir

Švicarski teniški zvezdnik Roger Federer je na družbenem omrežju Instagram potrdil, da bo pri 41 letih končal bogato kariero. To se bo zgodilo po Laverjevem pokalu prihodnji teden. »Laverjev pokal prihodnji teden v Londonu bo moj zadnji turnir v okviru ATP. Seveda bom v prihodnje še igral tenis, ampak ne na turneji ali grand slamih,« je zapisal Federer.

S turnirskimi nagradami pa je zaslužil 130 milijonov

Federer, rojen 8. avgusta 1981 v Baslu, je poklicni teniški igralec od leta 1998, prvič je postal številka 1 svetovnega tenisa februarja 2004, s turnirskimi nagradami pa je zaslužil 130.594.339 ameriških dolarjev oziroma približno toliko evrov.

Skupaj je osvojil 103 turnirje, ima 20 zmag na turnirjih za grand slam, od tega osem v Wimbledonu (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), šest na OP Avstralije (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), pet na OP ZDA (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) ter eno na OP Francije (2009).

Ob tem ima tudi osem naslovov med dvojicami, med drugim zlato olimpijsko odličje iz leta 2008, leta 2014 je osvojil Davisov pokal, leta 2012 pa še srebrno olimpijsko odličje.

Pri mnogih se je v zgodovino zapisal kot najboljši vseh časov

Z vsemi temi dosežki se je pri mnogih v zgodovino zapisal kot najboljši vseh časov, v zadnjih letih pa so poškodbe ponagajale švicarskemu velemojstru, ki so ga tudi mnogi strokovnjaki označili za najboljšega, ker je imel takšen slog igre, da je na videz vse delovalo lahkotno.

»Kot veste, sem imel v zadnjih treh letih veliko težav s poškodbami in operacijami. Trdo sem delal, da bi se vrnil v polno tekmovalno formo, a ob tem se zavedam telesnih omejitev in sporočil, ki mi jih telo daje v zadnjem času. Star sem 41 let, odigral sem več kot 1500 dvobojev v 24 letih. Tenis mi je dal veliko več, kot sem si upal sanjati in moram priznati, da je pač čas za konec kariere,« je dodal Federer, ki je na vrhu lestvice ATP preživel 310 tednov, vključujoč z rekordnimi 237 zaporednimi.

Z 20 grand slami je Federer na tretjem mestu večne lestvice, pred njim sta še aktivna tekmeca, Španec Rafael Nadal z 22 in Srb Novak Đoković z 21 pokali.