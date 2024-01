Dončić uvrščen v prvo peterko NBA All Star

Zvezdnik košarkarske ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić je bil ponoči že petič po vrsti izbran v ekipo zahoda za tekmo All Star severnoameriške lige NBA, ki bo 18. februarja v Indianapolisu. Že četrtič pa je bil izbran tudi v prvo peterko, poroča Dallas Morning News.

Dončić je dobil največ glasov navijačev med branilci zahodne konference NBA, pri glasovanju novinarjev pa je bil drugi za košarkarjem Oklahome City Thunder Shaijem Gilgeous-Alexandrom.

V letošnji sezoni je Dončić s povprečjem 33,6 točke na tekmo drugi v ligi NBA, s povprečjem 9,3 podaje na tekmo pa tretji.

»Ko sem bil otrok, sem si vedno želel gledati tekmo All Star, vendar mi starši niso dovolili, ker je bila tekma nekje ob treh zjutraj,« je v četrtek za televizijo TNT v Atlanti pred sobotno tekmo (1.00) Dallasa proti domači ekipi Hawks dejal Dončić.

Štiriindvajsetletni Dončić se je sedaj pridružil LeBronu Jamesu, Kobeju Bryantu, Shaquillu O'Nealu, Isiahu Thomasu in Anthonyju Davisu na seznamu igralcev NBA, ki so se pred svojim 25. letom uspeli petkrat uvrstiti na tekmo All Star.