Končno se ji je nasmehnila sreča

Smo dobili Andrejko Kodrič, smo povpraševali, ko smo zavrteli telefonsko številko, ki jo morajo udeleženci poletne nagradne igre Slovenskih novic in Lidla vpisati v kupon. Sledila je tišina, nato je presenečen glas na drugi strani potrdil, da smo pravilno poklicali. Iz uredništva Slovenskih novic smo Andreji sporočili, da je bila izžrebana in da bo prejela Lidlov bon za 200 evrov.

Sprva je bila nejeverna in je v celoti verjela šele takrat, ko smo se z darilno kartico oglasili pri njej v 300 let stari hiši, pripeti na sevniško grajsko pobočje.

»Ko ste me poklicali, sem čisto otrpnila,« je priznala Andreja, ki ji je uradno ime Andrejka. Ker je tako zapisala na nagradni kupon, smo jo tako pač poimenovali. »Ker je bilo slišati tako uradno, sem se zbala, da je kaj narobe, recimo z otroki,« je povedala. Ima sina in hčer; imela je še enega sina, a je umrl, ne more skriti bolečine. Sploh ji v življenju ni bilo postlano z rožicami. Ko je bila stara 16 let, je odšla od doma in se zaposlila. Po 33 letih dela je zaradi bolezni izgubila službo. Tudi v času, ko smo jo obiskali, je ravno po enem mesecu odložila bergle, saj se je pri padcu hudo poškodovala. Včasih je imela njivo, na kateri je pridelala potrebno zelenjavo, zdaj zaradi zdravstvenih težav tega ne zmore več. Zato je še toliko bolj dobrodošel Lidlov bon za 200 evrov.

Nekaj časa je bila naročena na Slovenske novice, zdaj pa jih prebira na spletu, občasno jih tudi kupi. Ko je videla nagradno igro, si je mislila, zakaj pa ne bi poskusila. Izpolnila je kupon, naslednji dan pa v našem časopisu brala o nagrajencu, naročniku Slovenskih novic. Mislila je, da je naročnina pogoj za nagradno igro, zato je opustila vsako misel, da bi bila lahko izžrebana. Pa se ji je vendarle nasmehnila sreča. Povedala je, da je bila enkrat že izžrebana pri našem časopisu, in sicer je prejela tablični računalnik. Morala bi ponj v Kranj, kar ji ni uspelo, a ga je potem dobila kar po pošti.

Varnost in kakovost hrane na prvem mestu

V Lidlu Slovenija postavljajo varnost in kakovost hrane na prvo mesto in kot odgovoren in zanesljiv trgovec vzdržujejo visoke standarde v celotni dobavni verigi. Še pred začetkom sodelovanja z Lidlom Slovenija morajo dobavitelji Lidlovih lastnih blagovnih znamk pridobiti ustrezne mednarodne standarde in se zavezati k strogim kriterijem kakovosti. Lidlove zahteve do dobaviteljev so pogosto strožje od veljavnih predpisov. Tudi po tem, ko so izdelki na Lidlovih policah, opravljajo redna kemijska in mikrobiološka testiranja, nenapovedane presoje obratov, teste sledljivosti in senzorične teste. Kakovost Lidlovih izdelkov potrjujejo tudi različna priznanja izdelkom, ki jih podeljujejo strokovne organizacije in kupci. Med njimi so še posebno ponosni na certifikata QUDAL – QUality meDAL in Best Buy Award ter zlata priznanja kakovosti »Dokazana odlična kakovost«, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.