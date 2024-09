Vsak tretji moški, starejši od 50 let, ima to težavo. Če opazite te simptome, nujno obiščite zdravnika

Vsak tretji moški, starejši od 50 let, in vsak drugi moški v sedemdesetih se sooča z benignim povečanjem prostate.

Rak prostate je najpogostejši rak pri moški v Sloveniji. Pri nas ga diagnosticirajo pri okoli 1.500 moški na leto, tudi v Evropi je tako. Pretežno gre za bolezen starejših, a ker se prebivalstvo stara, je raka prostate pričakovati še več.

Porast je tudi posledica aktivnega iskanja raka prostate z določanjem označevalca PSA (kratica za za prostato specifičen antigen) v krvi, ki omogoča odkrivanje majhnih in na prostato omejenih rakov.

Padec testosterona pri moških povzroča težave s prostato. Težave s prostato so lahko benigne ali maligne. Benigno povečanje prostate povzroča težave z uriniranjem, kot so pogosto uriniranje, nočno uriniranje in pekoč občutek pri uriniranju.

Kar se tiče malignih obolenj, je rak prostate nevaren, saj zahteva kirurško ali paliativno zdravljenje. Genetika igra pomembno vlogo – večja je verjetnost, da bo nekdo zbolel za rakom, če je imel to bolezen že njegov oče.

Zato apeliramo na vse moške, starejše od 50 let, da enkrat letno obiščejo urologa in opravijo potrebne preiskave, kot je test PSA (prostata specifični antigen).

Urologi poudarjajo, da se pri nas tovrstnim pregledom pogosto izogibamo

Če bolezen, kot vse druge, odkrijemo v zgodnji fazi, so možnosti za ozdravitev veliko večje. V nasprotnem primeru postane zdravljenje precej bolj zapleteno.

Simptomi prostatitisa:

- Potreba po uriniranju brez možnosti uriniranja

- Visoka vročina

- Tresenje

- Bolečine v modih ali penisu

- Moten urin

- Boleče uriniranje

- Bolečine v spodnjem delu hrbta in danki

- Kri v semenski tekočini

- Občutek teže v spodnjem delu trebuha in modih

Življenjski slog nima toliko vpliva na razvoj te bolezni kot dedni dejavnik. Na preglede naj redno hodijo predvsem tisti, ki imajo v družini nekoga z rakom, saj je to ena najpogostejših bolezni danes.