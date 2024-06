Svetovalnica: Ali etažni lastnik lahko prepreči prodajo dotičnemu potencialnemu kupcu

Spoštovani,

lepo prosim za razlago.

Solastniku stavbe sem povedala, da bom prodala svoje etažno stanovanje (ločeno imava elektriko, ogrevanja in voda pa ne, je narejeno na vrtino). Dejal je, da moram uradno prek odvetnika podpisati pogodbo s potencialnim kupcem in ga pripeljati k njemu, da bo videl, kdo je. Nekoliko nenavadno - kako naj drugemu kupcu rečem, da bom šele v 30 dneh videla, če bo stanovanje na voljo. V tem primeru mu tudi are ne morem vzeti ...

Ali je to res ustaljen postopek ali pa mu lahko pošljem samo priporočeno pošto, da prodajam in navedem znesek, ne da razkrijem kupca?

Najlepša hvala za odgovor.

- Romana

