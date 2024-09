Posebna ponudba za prijateljice

V Termah Dolenjske Toplice, Termah Šmarješke Toplice in obmorskem Talasu Strunjan ponujajo edinstven oddih za družbe prijateljic – to je edinstven paket Punce, gremo me po svoje, ki je že nekaj let stalnica njihove ponudbe med septembrom in decembrom. Vsaka od teh term ponuja razvajanje telesa in duha, nekaj gibanja in popolno sprostitev, ki vas bodo na novo povezali in hkrati prebudili tisti navdihujoči občutek, da je življenje nekaj resnično posebnega, ko ga delimo s pravimi osebami.

Naročnik oglasne vsebine so Terme Krka