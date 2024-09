Na tem moramo delati v odnosu, če želimo s partnerjem ostati skupaj za vedno

Obstajajo številni nasveti, kaj iskati pri partnerju, s katerim si želimo ustvariti dolgoletno razmerje, še kako prav pa pride tudi vedenje, na čem mora vsak v dolgem odnosu delati in graditi, da bo ta ostal ljubeč in pristen v vseh letih, ki nas čakajo s človekom, s katerim si ustvarjamo skupno življenje.

Napake, ki jih počnemo v komunikaciji s partnerjem

Vemo, da je dobra komunikacija ključna za dober odnos. In četudi se tega vsak od nas zaveda, marsikdo pri jasnem izražanju svojih občutkov in pričakovanj še vseeno ni uspešen. V sporih prehitro začnejo padati očitki in kazanje s prstom, medtem ko številni zakonski terapevti svetujejo, da uporabljamo »jaz« jezik. Recimo, ob takšnem ravnanju se jaz res ne počutim dobro. Poleg komunikacije je ključno spoštovanje oziroma občutek potrditve. To ne pomeni, da se s partnerjem v vsaki stvari strinjamo. A kljub morda drugačnemu pogledu ga podpiramo.

