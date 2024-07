Znane podobe, a za nižjo ceno

Med odkrivanjem avtomobilov na Kitajskem v oči padejo tudi modeli, ki jih dobro poznamo z naših cest, a so na Kitajskem povsem pomešani in z drugačnim imenom in logotipom. To so avtomobili znamke Jetta, v kateri so združili podobe volkswagna, škode in seata. Pri znamki Jetta ne gre za krajo idej, temveč za Volkswagnov projekt na Kitajskem. Avtomobilsko znamko Jetta so ustanovili leta 2019, saj so želeli ponuditi nekaj novega za hitro rastoči kitajski trg, vse skupaj pa so postavili na temeljih modela jetta.

FAW-VW ima na Kitajskem pet tovarn z zmogljivostjo 2,7 milijona vozil na leto.

Vendar pravi začetki segajo v leto 1991. Takrat je na pobudo Volkswagna na Kitajskem nastalo podjetje FAW-VW s sedežem v Changchunu. Šestdesetodstotni delež je v lasti podjetja FAW, skupina Volkswagen ima 25 odstotkov, kitajska podružnica Volkswagna deset odstotkov in Audi pet odstotkov. FAW-VW ima zdaj na Kitajskem pet tovarn s proizvodno zmogljivostjo 2,7 milijona vozil na leto. Proizvajajo cele avtomobile, a tudi samo motorje z notranjim zgorevanjem in baterije za električne avtomobile. Proizvajajo 32 različnih modelov Volkswagna, Audija in Jette.

Mešanica atece in karoqa

Model volkswagen jetta poznamo tudi pri nas, še bolj priljubljen je (bil) na Kitajskem. Tam so svojčas prodali celo po deset tisoč primerkov na mesec. Jetta je zdaj na Kitajskem samostojna blagovna znamka. Njeni trije modeli so limuzina VA3 ter športna terenca VS5 in VS7. Oblikovali in razvili so jih v Nemčiji, proizvajajo jih na Kitajskem. Pri vseh treh gre za povezovanje že znanih oblik in tehnik.

Model VA3 je prenovljena verzija volkswagna jette na platformi modela seat toledo. Isti pristop imajo pri športnih terencih VS5 in VS7, saj so pomešali oblike seata atece, škode karoqa in volkswagna tharuja. Slednjega pri Volkswagnu prodajajo na kitajskem, ameriškem in ruskem trgu, kjer je znan tudi z imenom taos.

Limuzinska različica jetta VA3 je osnovni model. FOTO: Aljaž Vrabec

Z uvozom bi razjezili sindikate

Motorna ponudba je povsem enostavna. Model VA3 ima 1,5-litrski bencinski motor z močjo 82 kilovatov, športna terenca VS5 in VS7 pa 1,4-litrski bencinar s 110 kilovati. Avtomobili se razlikujejo samo po stopnji opreme, a skupna značilnost vseh je izjemna cenovna dostopnost. Najcenejša različica limuzinskega modela VA3 stane samo 67.800 juanov (dobrih 8600 evrov), najbolje opremljeni suv VS7 pa 141.900 juanov (dobrih 18.000 evrov). Takšne cene so pri nas čista znanstvena fantastika, vsaj za nove avtomobile enake kakovosti. Športni terenci VW, Škode in Seata so namreč celo dvakrat dražji.

Razlika v ceni je povezana z nižjimi stroški. Na Kitajskem imajo bistveno cenejšo elektriko, cenejšo delovno silo, množičnejšo produkcijo in krajše postopke pri vpeljavi novih tehnologij in izboljšav. Kitajske značilnosti pa je skoraj nemogoče posnemati kje drugje, zato je utopično pričakovati, da bi imeli v Evropi tako poceni avtomobile. Pri Volkswagnu se tudi zavedajo, da bi z uvozom Jettinih modelov iz Kitajske v Evropo samo razjezili nemške delavske sindikate.