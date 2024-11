Večni boj z zarošenimi šipami

Jesen je tu, zima je pred vrati in z njo se vračajo zarošena stekla, ki močno zmanjšajo vidljivost iz avtomobila. To ni le neprijetno, ampak tudi zelo nevarno. In zakaj se na steklih nabira kondenz? Preprosto: zunaj je hladno, v avtomobilu pa topleje in vlažneje. Ljudje izdihujemo topel in vlažen zrak, poleg tega pa v avto z obutvijo in oblačili prinesemo še dodatno vlago. Ko začnemo avto segrevati, začne vlada izparevati, ob stiku z mrzlimi površinami pa se ohladi ter kondenzira in šipe se zarosijo.

Kaj storiti? Zarošena avtomobilska stekla najpreprosteje osušimo s čisto krpo, pri čemer je dobro vedeti, da se vlaga najmanj useda na čista stekla. Če jih redno čistimo, najbolje s čistilom za steklo in suho krpo ali papirnatimi brisačami, ki ne puščajo »muck«, bomo imeli manj težav. Pa še ob nižje padajoči svetlobi ne bomo videli tistih lis na steklu ...

Klimatska naprava

Povečano vlago lahko preganjamo z ustreznim prezračevanjem (če je zunanji zrak bolj suh od zraka v avtu), ogrevanjem zraka in vključeno klimatsko napravo, ki suši zrak v avtomobilu. Sodobni avtomobili imajo že samodejne programe za »odmrzovanje« oziroma odroševanje, če pa imamo ročno klimo, izberemo način, ki curke zraka usmeri neposredno na vetrobransko steklo, poleg tega pa zadaj (in seveda spredaj, če ga imamo) vključimo grelnik vetrobranskega stekla. Seveda pri tem preverimo, ali je kompresor klimatske naprave sploh vključen (stikalo A/C). Kadar v hladnih zimskih dneh sušimo zrak v vozilu, pomaga tudi, da malce odpremo okna, saj bo vse skupaj steklo hitreje.

Pomembno je redno vzdrževanje klimatske naprave.

Pomaga tudi redno čiščenje, saj se vlaga slabše oprime čistih stekel. FOTO: Robertpetrovic/Getty Images

Drugačne rešitve

Na spletu kroži veliko trikov, kako se znebiti vlage v avtomobilu. Nekateri prisegajo na brivsko peno, saj vsebuje sestavine, ki jih najdemo v sredstvih za preprečevanje rosenja stekel, kot so robčki, ki preprečujejo kondenzacijo na steklih. Brivsko peno na tanko nanesemo na šipe, nakar jih s krpo očistimo do suhega. To naj bi zmanjšalo pojav rose.

V hladnejših in vlažnejših mesecih je v avtu dobro imeti gumijaste predpražnike.

Vlago lahko iz avtomobila preženemo tudi s suho steljo za male živali, ki jo natlačimo v staro nogavico. Stelja vpija vlago in neprijetne vonjave, avto pa bo bolj suh in prijetnejši do ljudi v njem. Namesto stelje lahko uporabimo silikonski pesek za mačja stranišča (najboljši je menda tisti v kristalih), lahko pa si omislimo namenske škatlice z izmenljivimi vrečkami s kristali ali tabletami za odstranjevanje vlage, ki jih položimo nekam na tla.