Ustvarite unikatne šolske potrebščine

Bliža se novo šolsko leto, in če še nimate vseh pripomočkov in potrebščin, si lahko marsikaj izdelate kar sami. Denimo krasne ovitke za knjige in zvezke, ki bodo natanko takšni, kot si boste želeli. To dosežete s slikami, fotografijami in drugim okrasjem, ki ga izberete po želji. Denimo najljubše fotografije s počitnic.

Natisnite jih in iz njih izdelajte kolaž. Lahko jih enostavno prilepite drugo ob drugo, da bo kolaž še bolj umetniški, pa izrežite kakšen detajl ter ga prilepite na vrh drugih fotografij ali pa na podlago. Slednjo boste potrebovali, da boste ovitke lahko še kdaj uporabili, če bi fotografije lepili neposredno na platnice zvezka, bi jih namreč morali skupaj z njim tudi zavreči. Za podlago potrebujete dva lista tršega papirja velikosti zvezka oziroma knjige, ko ju okrasite, pa ju vstavite v prozorni ovitek, pri čemer je treba paziti, da bo vsak obrnjen tako, da bo skozi ovitek tudi viden.

Ker ima vrečka že zapiralo, zadrga ni potrebna. FOTO: Coprid/getty Images

Peresnica, ki jo izdelate iz vrečke. FOTO: Instagram

Peresnico, ki jo izdelate iz vrečke, je priporočljivo še dodatno utrditi z lepilnim trakom.

Unikatna peresnica?

Najljubše fotografije, slike, risbe, list iz stripa … uporabite tudi za unikatno peresnico. Izdelate jo iz plastične vrečke, ki se na vrhu zapre, dovolj bo litrska. Spodnjo tretjino ali četrtino, odvisno, kako globoko peresnico želite, odrežite, nato pa na sprednjo stran razporedite izrezke najljubših citatov, risanih junakov, manjše fotografije in podobno.

Ko ste z razporedom zadovoljni, vse skupaj prelepite s prozornim lepilnim trakom, ki naj na levi in desni strani sega vsaj centimeter čez rob. Ker boste lepilni trak zalepili prek roba na drugo stran, bo peresnica bolj trdna. Postopek ponovite na drugi strani, nato z lepilnim trakom učvrstite še spodnji rob in peresnica je narejena, niti zadrge ne potrebujete, saj je vrečko mogoče zapreti tudi brez nje.

Iz natisnjenih fotografij izdelajte kolaž. FOTO: Scyther5/getty Images

Potrebujete dve plastenki. FOTO: Youtube

Fotografije pritrdite na podlago, šele nato vstavite v prozorni ovitek.

Za okroglo peresnico potrebujete odsluženi plastenki, denimo litrski, in zadrgo. Pa kos filca, pištolo z vročim lepilom in škarje. Plastenkama odrežemo dno, ko ju boste staknili, naj vse skupaj v višino meri malce več od najvišjega pisala. Zadrgo na spodnji strani odrežite toliko, da bo njena dolžina enaka premeru plastenke, in na odrezani del prilepite kos filca. Ta naj bo dovolj širok, da boste lahko, ko boste zadrgo položili na sredino, prek nje zapognili levi in desni rob ter ju prilepili na zadrgo. Zadrgo zdaj po dolžini prilepite na eno plastenko, na drugi del zadrge pa prilepite drugo. Po želji plastenko porišite, poslikajte, lahko jo tudi oblepite s fotografijami, perlicami, bleščicami, školjkami …

Tudi peresnico iz plastenk lahko okrasite po svoje. FOTO: Instagram