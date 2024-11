Te stvari naredite preden k vam pridejo gostje

Pride trenutek, ko si zaželimo povabiti svoje bližje in najdražje, v decembru je obiskov običajno več, včasih se pred vrati pojavijo nenapovedani. Ne glede na to, ali prirejate elegantno večerjo ali pa priložnostno malico, si želite imeti pospravljeno. Slednje je namreč tudi nekakšna osebna izkaznica, ki veliko pove o vas.

Ker najverjetneje nimate ne volje in ne časa za generalno pospravljanje celotnega stanovanja, pa tudi gostje skoraj gotovo ne bodo šli preverjat, ali je vaša spalnica posesana, se osredotočite na nekatera ključna območja. To so kopalnica (tudi za goste, če jo imamo), jedilnica in dnevna soba, poleg teh pa še nekateri drugi prostori, na katere morebiti ne pomislite, a bi jih bilo treba malo osvežiti.

V spalnico ne bodo kukali, poskrbite pa, da bo urejena dnevna soba. FOTO: Wirestock/Getty Images

Kam s plašči

Ko odprete vhodna vrata, si želite, da se gostje takoj počutijo dobrodošle. Četudi se ne zdi prav nič posebnega, imejte načrt, kam boste pospravili njihove jakne in plašče. Upoštevajte, kakšno bo vreme, in se pripravite na morebitna mokra oblačila, dežnike ali celo na škornje, pa kape, rokavice ... S hodnika odstranite nepotrebno navlako, tako bo prostor videti večji, bolj urejen in privlačen, pa še za povabljence bo več prostora.

Ko povabite koga k sebi domov, si najbrž želite, da nekaj časa ostane. In ker boste gostom postregli tudi s pijačo, se bodo najbrž vsaj nekajkrat sprehodili do stranišča. Poskrbite torej, da bo ta prostor urejen in čist, dišeč, če je vece školjka v kopalnici, naj bo ta pospravljena, brisače lepo zložene in na dosegu roke.

Čisto stranišče oziroma urejena kopalnica je ena od temeljnih nalog, s katero se boste morali spopasti. FOTO: Okugawa/getty Images

Če ste povabili prijatelje na kosilo ali večerjo, ste gotovo sestavili jedilnik in se odpravili po nakupih. Ko pridete domov, boste nakupljeno pospravili v hladilnik, shrambo in omare. In prav to so kotički v vašem domu, ki se jih splača imeti urejene. Gotovo si ne želite, da bi gostje zaznali neprijetni vonj, ki zaveje iz hladilnika vsakokrat, ko ga odprete. Še več: če imate vse to pospravljeno, lahko povsem mirno in samozavestno prosite katerega izmed gostov, da vam pomaga pri pripravi obroka ali da si sam natoči kozarec vina.

Bar na kolesih

In ko smo ravno pri kozarcih: lepo je imeti pri roki domači bar oziroma kotiček, kamor boste popeljali gosta. Če tega nimate, je dobra ideja voziček, ki se prelevi v potujoči bar. A pri tem še zdaleč ni pomembna samo pijača, pomembni so tudi izbrani kozarci, pa podstavki, narezane rezine limete in limone, morda olive ...

Med tovrstnimi druženji bo začel dobršen del vaših gostov iskati odprte prostore, ki jih ima na voljo vaše stanovanje. Vsak tak prostor, pa naj bo to v kuhinji ob šanku ali pultu ali v dnevni sobi, naj bo vsaj za silo urejen in pospravljen. Če vreme dopušča, lahko premeteno zakrijete kakšno neurejenost v vašem domu, saj lahko goste povabite na dvorišče oziroma balkon, a poskrbite, da bo tudi tam urejeno in pospravljeno.