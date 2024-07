Te sredozemske rastline so lepe, a izjemno strupene (FOTO)

Ko se poleti pripeljemo do morske destinacije, nas tam običajno pozdravijo oleandri. Te čudovite sredozemske rastline pa si lahko omislimo tudi sami, le na območjih, kjer so zime zelo mrzle in kjer pogosto zapade precej snega, jih raje posadimo v okrasne lonce kot v zemljo, da jih bomo lahko pozimi prestavili pod streho. Sicer pa so oleandri zelo nezahtevne rastline, ki uspevajo tudi v revnejših tleh, dobro prenašajo sušo in visoke temperature, ne moti jih slan zrak in tudi mestno okolje in smog ne, zato jih v toplejših krajih pogosto vidimo ob cestah, krasijo tudi rondoje in so odlična izbira za žive meje. Oleandri v višino zrastejo od enega pa vse do šestih metrov, odvisno od vrste, od vrste je odvisno tudi, kako košati bodo grmički, njihov premer je lahko vse od slabega metra do slabih pet.

Postavimo jih na sončno lego, tam bodo najlepši, saj bodo le na direktnem soncu, ki mu bodo izpostavljeni veliko večino dneva, cveteli vse leto. Da bi se to zgodilo, jim moramo tudi redno odstranjevati odcvetele cvetove in jih obrezovati. Ker cvetijo na novi rasti, poskrbimo, da je mladih poganjkov čim več. To storimo tako, da največje oziroma najdebelejše stare in olesenele veje skrajšamo za tretjino. Iz njih bodo pognali mladi poganjki in grmiček bo dobil bolj zaobljeno obliko ter postal bolj košat.

Ne moti jih niti onesnažen zrak, zato jih pogosto opazimo ob prometnih cestah.

Najboljši čas za obrezovanje je po vsakem cvetenju, ker so oleandri zelo strupeni, nevarne snovi vsebujejo čisto vsi njihovi deli, pa med opravilom obvezno nosimo zaščitne rokavice, ki jih nato operemo, temeljito pa operemo tudi orodje. Zaradi toksičnosti rastline jo strokovnjaki odsvetujejo v okolici hiš, kjer živijo domače živali in radovedni otroci. Zaužitje že manjšega delčka rastline je izjemno nevarno in hitro nastopijo bruhanje, visoka vročina in drugi znaki zastrupitve, ki lahko v skrajnih primerih vodijo celo v smrt. Strupen je tudi belkasti mleček, ki ga vsebujejo listi, zato jih ne trgamo brez zaščitnih rokavic, v nasprotnem primeru se na izpostavljenem mestu pojavijo srbečica in izpuščaji. Prav tako ne zažigamo suhih listov in vej, skupaj z dimom bomo v zrak namreč spustili tudi strupene snovi.

V okolju s hladnejšimi zimami jih posadimo v lonce. FOTO: Nuture/getty Images