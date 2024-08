Sveti gral baterijske tehnike. Kakšna je prihodnost električnih avtomobilov? (FOTO)

Novice s področja električnih avtomobilov zadnjega pol leta niso bile ravno bleščeče. Rast prodaje se je v Evropi ustavila, v težavah so tudi nekateri veliki baterijski evropski projekti, kot je Northvolt. Avtomobilski proizvajalci vendarle vztrajajo, da so električni avtomobili nujna prihodnost, tako menijo tudi pri Volkswagnu. Iz največjega evropskega koncerna je namreč pred časom prišla optimistična napoved o tesnejšem sodelovanju z ameriškim zagonskim podjetjem Quantum Scape, s katerim si je zagotovil proizvodnjo zmogljivejših litij-ionskih baterij s trdnim elektrolitom. Z njimi je sodeloval že doslej in bil njihov manjšinski delničar, po novem pa bo pridobil licenco za množično proizvodnjo te tehnike v okviru svoje baterijske enote PowerCo.

Za kaj gre pri trdnem

elektrolitu?

V današnji litij-ionski bateriji elektrodi ločuje separator, prepojen z organskim tekočim elektrolitom, ki omogoča potovanje ionov. Če bi tekoči elektrolit zamenjali s trdnim, na anodi pa grafit ali silicij s kovinskim litijem, bi lahko dosegli bistveno večjo energijsko gostoto. Ta naj bi se povečala s 500 na 800 Wh/l.

Poleg tega naj bi bilo delovanje takšne baterije zelo zanesljivo, možno bi bilo še hitrejše polnjenje, zmogljivost naj bi bila velika tudi na dolgi rok, takšna baterija naj bi se, po domače, skoraj ne starala. Že pred časom so oboji objavili, da so med preizkušanjem brez večje degradacije s takšno celico opravili več kot tisoč ciklov polnjenja.

Litij-ionska baterija s trdnim elektrolitom se pripravlja že vrsto let.

Volkswagnov PowerCo bi po licenci Quantum Scapa lahko izdelal do 40 GWh tovrstnih baterij na leto, z možnostjo podvojitve na 80 GWh, kar bi zadostovalo za milijon vozil. V objavi je manjkal le en, najbolj pomemben podatek – kdaj bi začeli proizvodnjo in kdaj naj bi te številke dosegli. Tehnika baterij s trdnim elektrolitom se omenja že skoraj desetletje, veliki obeti za komercializacijo pa so bili že večkrat preloženi.

Volkswagen seveda

ni edini

Z baterijo s trdnim elektrolitom, ki je nekakšen sveti gral baterijske tehnike, se ukvarjajo tudi drugi proizvajalci. BMW sodeluje s še eno ameriško zagonsko družbo, Solid Power, zgraditi nameravajo pilotno tovarno v Parsdorfu pri Münchnu in po informacijah Spiegla načrtujejo prvo testno vozilo s to tehniko za leto 2025. Takrat naj bi predstavili tudi prvi električni model iz t. i. Neue Klasse, a ne vemo, kakšna bo baterija v tem modelu.

Northvolt v težavah Ko se je pred leti začelo resneje govoriti o množični električni mobilnosti, je EU za proizvodnjo baterij namenila ogromno sredstev. Eden največjih projektov je podjetje Northvolt, ki je dobilo precejšnje vsote od EIB, pa tudi od posameznih držav in avtomobilskih proizvajalcev; Volkswagen je petinski delničar te družbe. Po prvi tovarni baterij na Švedskem naj bi naslednjo postavili v Nemčiji in nato še štiri v Evropi. A nedavno jim je že dogovorjeni posel (vreden 2 milijardi evrov) odpovedal BMW, ker naj bi močno zamujali pri dobavi baterijskih celic, in se zanje dogovoril s korejskim SK Innovative.

Že pred časom smo pisali, da naj bi Hyundai pri baterijah s trdnim elektrolitom sodeloval z ameriškima zagonskima podjetjema Factorial Energy in SES. Podobno je Nissan že za letos za tovrstne baterije napovedal prvo pilotno tovarno na Japonskem. Toyota je jeseni lani oznanila, da namerava do leta 2027 v serijsko proizvodnjo uvesti tehniko s poltrdnim elektrolitom. V Evropi se s to tehniko ukvarjata Lion Volt in Blue Solutions (skupina Bollore).

Visoki predstavniki Volkswagna v laboratoriju družbe Quantum Scape v San Joseju v Kaliforniji. Od Američanov si obetajo preskok v baterijski tehniki, a roka uvedbe na trg za zdaj ne omenjajo. FOTO: Volkswagen

Baterijo s trdnim elektrolitom napovedujejo že dolgo, zdaj optimizem kaže ameriški Quantum Scape, ki naj bi jo licenciral za Volkswagen. FOTO: Volkswagen

Čeprav Kitajci na tem področju morda niso najbolj glasni, pa bi bilo glede na njihov doslej superiorni položaj pri baterijski tehniki presenetljivo, če tega ne bi razvijali tudi oni. Že konec lanskega leta je družba Nio objavila posnetek, kako njihov šef William Li z modelom nio ET7 brez polnjenja prevozi tisoč kilometrov; avtomobil naj bi bil opremljen z baterijo s poltrdnim elektrolitom in zmogljivostjo 150 kWh.

Drugače pač menijo pri kitajskem baterijskem velikanu CATL, ki je sicer zelo napreden pri razvoju različnih vrst kemije in inženiringa baterij. Njihov prvi mož Robin Zeng je aprila letos izjavil, da je baterija s trdnim elektrolitom v sedanji formi nepraktična in ni varna. Kar koli že to pomeni.