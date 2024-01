Snežak iz volne ali kozarčkov

Ker tisti, ki živijo v nižjih predelih, kot za zdaj kaže, ne bodo kmalu deležni večje snežne pošiljke, ki bi omogočila uživanje v snežnih radostih, se bo treba znajti drugače. Ljubkega snežaka denimo ustvarimo iz rolice toaletnega papirja. Če imamo reciklirano, ki ni povsem bela, jo najprej pobarvamo, nato pa snežaku narišemo ali naslikamo obraz. Lahko je s človeškimi očmi, nosom in usti, lahko pa namesto nosa narišemo korenček in namesto ust nekaj črnih pik, kot bi bil videti tudi pravi mož iz snega. Nato ga po želji še dodatno okrasimo s čepico ali klobukom, namesto njih mu lahko ušesa grejejo tudi kosmati naušniki, ki jih izdelamo iz kosmate žice in cofkov, dodamo še šal ali rutico ali mu naslikamo jopico.

Uporabimo rolico toaletnega papirja. FOTO: Anastasiaromb/Getty Images

Najprej poližemo sladoled

Snežaka izdelamo tudi iz paličic za sladoledne lučke. Pri tem bodo strašno zabavne že priprave, saj bo najprej treba pojesti vsaj šest lučk. Paličice nato položimo eno ob drugo na kos papirja, ki smo ga premazali z lepilom, eno pa pustimo za pozneje. Pobarvamo jih z belo barvo, a ne po vsej dolžini, zgornja tretjina bo namreč predstavljala snežakov klobuk, zato zanjo izberemo drugo barvo. Z enako barvo, kot smo pobarvali klobuk, pobarvamo še paličico, ki smo jo dali na stran. Ko se barva posuši, paličico nalepimo prek vseh preostalih, lahko pravokotno nanje ali pa malce spremenimo kot, da bo videti, kot da ima snežak klobuk malce postrani.

Nos naj bo oranžen in špičast, takšnega ima tudi pravi mož iz snega.

Zdaj potrebujemo še barvni papir, oranžnega in črnega. Iz oranžnega izrežemo korenček in ga prilepimo na sredino belih paličic, iz črnega pa izrežemo oči in usta. Po želji uporabimo še druge barve ter iz njih izrežemo okraske, ki jih bomo nalepili na klobuk. To so lahko zvezde, srčki, smrekove vejice ali zgolj krogci in druge enostavne oblike.

Paličice sladolednih lučk so uporabne za vse vrste ustvarjanja. FOTO: Elena_hramowa/Getty Images

Veliko belih kozarčkov

Krasnega snežaka izdelamo tudi iz volne. Potrebujemo klobčič bele volne, belo lepilo in tri manjše balone. Slednje napihnemo, volno pa namočimo v lepilo, nato jo začnemo ovijati okrog balona. Ponovimo z drugim in tretjim, nato pa počakamo, da se lepilo posuši. Balona počimo in dobili smo tri krogle, tri dele snežaka. Prilepimo jih eno na drugo, nato pa snežaku iz barvnega papirja izdelamo še obraz, mu na glavo poveznemo kapo ali klobuk, okrog vratu pa zavežemo šal ali rutico, lahko tudi kravato, da bo še bolj poseben.

Zbrati bo treba veliko kozarčkov. FOTO: Dusan Stankovic/Getty Images

Če imamo na voljo veliko papirnatih kozarčkov in precej časa, pa se lotimo izdelave velikega snežaka iz kozarčkov. Za vsako kroglo jih bomo potrebovali okrog sto, ali bomo izdelali dve ali tri, pa je povsem vseeno. Kozarčke začnemo s spenjačem za papir spenjati skupaj v obliko krogle, ta se bo začela kazati čez kar nekaj časa, zato le potrpežljivo. Ko sta krogli nared, ju zlepimo drugo na drugo, dodamo obraz, pokrivalo in šal ter snežaka postavimo na želeno mesto. Ta bo še najbolj podoben tistemu pravemu, treba pa je upoštevati, da je precej lažji, zato ga je treba, če ga želimo postaviti na prosto, obtežiti.