Toliko sezon naj bi imeli umetno jelko, da s trajnostnega vidika upravičimo njen nakup (VIDEO)

Odgovor ni enoznačen, saj je odvisen od več dejavnikov, vključno s številom let uporabe umetne smrečice, načinom pridelave, pa tudi pospravljanja naravnih smrečic. Je torej bolj ekološko, da izberemo naravno ali umetno?

Umetne božične smrečice so običajno izdelane iz plastike, kot je PVC, in kovinskih komponent. Njihova proizvodnja vključuje pridobivanje surovin, proizvodne procese in transport, kar prispeva k njihovemu velikemu ogljičnemu odtisu. Poleg tega umetne smrečice niso biološko razgradljive, kar pomeni, da lahko po koncu življenjske dobe obremenjujejo odlagališča odpadkov.

Več na deloindom.si.