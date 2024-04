Pogrinjki za zaščito in okras

Ob lepo pogrnjeni mizi se zdi, da so tudi obroki bolj okusni, vsekakor pa je vzdušje za takšno mizo bolj prijetno. Z uporabo različnih materialov, oblik in vzorcev pogrinjkov ali prtov lahko ustvarimo različna doživetja, jih prilagodimo priložnostim in letnim časom ter polepšamo praznovanje ali pa povsem običajen obrok. Pogrinjki so seveda nepogrešljivi tudi za vsakodnevno uporabo, ne nazadnje z njimi zaščitimo mizo, so pa tudi precej bolj enostavni za uporabo, čiščenje in hranjenje kot denimo prti. V prodajalnah je na voljo ogromno različnih oblik in materialov pogrinjkov.

Prt je elegantna izbira, a ne nujno primerna za vsakdanjo uporabo.

Obliko običajno izberemo glede na obliko in velikost mize ter število ljudi, ki bo za njo sedelo. Na kvadratno ali pravokotno mizo denimo lahko položimo več kvadratnih ali pravokotnih pogrinjkov, na okroglo pa okroglih. Kadar število ni težava, se lahko poigramo in oglato mizo popestrimo z okroglimi, okroglo pa z oglatimi.

Pogrinjki seveda niso primerni le za zaščito mize, ljubitelji prtov jih lahko položijo na prt in tega tako zaščitijo ter celotni videz naredijo bolj razgiban in bogat. Material lahko izberemo glede na opremo jedilnice, prilagodimo pa ga tudi našim navadam in uporabnikom.

Za otroke so priporočljivi pogrinjki, ki jih lahko enostavno obrišemo. FOTO: Eskamilho/Getty Images

Priljubljeni so pleteni

V gospodinjstvih z majhnimi otroki lahko izberemo pogrinjke iz silikona, s katerih madeže in ostanke hrane preprosto obrišemo z mokro krpo, raje pa se ognemo občutljivim in dragim materialom, še posebno svetlih barv, ali jih prihranimo za posebne priložnosti. Izredno priljubljeni so pleteni pogrinjki; lahko so narejeni iz ratana ali bambusa in se lepo podajo v jedilnico, opremljeno v slogu japonskega minimalizma, v rustikalno in tisto, v kateri prevladujejo nevtralni toni in naravni materiali, predvsem les.

Ratan in bambus sta odporna proti vlagi, zato ju lahko obrišemo z vlažno krpo.

Omenjena materiala lahko obrišemo z vlažno krpo, saj sta tako ratan kot bambus odporna proti vlagi, ju pa ne smemo prati ne v pralnem ne pomivalnem stroju, zato ju občasno razkužimo z mešanico kisa in vode, ki jo je treba nato povsem sprati s čisto vodo in pogrinjek do suhega obrisati s čisto krpo. Antibakterijske lastnosti imajo tudi sončni žarki, zato bo enako učinkovito, če pogrinjke za uro do dve položimo na sonce, bodo pa tako veliko prej obledeli, material lahko postane tudi bolj krhek.

Bambus je trpežen naravni material. FOTO: Victor Ilin/Getty Images

Zelo priljubljena je v zadnjem času pluta, je pa nekoliko bolj občutljiva od bambusa in ratana, saj je zelo mehka in madeži hitro pronicajo vanjo ter tam tudi ostanejo. Najbolj klasični so pogrinjki iz tkanine, običajno je to bombaž, ki ga lahko peremo na višjih temperaturah ter na njem uporabljamo močnejše odstranjevalce madežev, pogosto pa se na mizah znajdejo tudi pogrinjki iz platna, ki je bolj trpežen material, s tem pa tudi nekoliko bolj grob na otip.

Na trgovskih policah najdemo tudi pogrinjke iz umetnih materialov, v glavnem je to poliester, ki pa ne prenese visokih temperatur med pranjem, pogosto se razbarva pa tudi mečka, a so cenovno najbolj ugodni.